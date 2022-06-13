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Adana'da darbedilen dergi sahibi ve babasından meclis üyesine suç duyurusu

DHA

Adana'da darbedilen dergi sahibi ve babasından meclis üyesine suç duyurusu


Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI/ADANA,(DHA)ADANA'da fotoğraf çekme tartışması yüzünden darbedilen dergi sahibi Mehmet Emin Demiral ve babası Kerem Demiral, yere düştüklerinde kendilerini tekmelediğini öne sürdükleri Seyhan Belediyesi CHP´li Meclis Üyesi Süleyman Sözütek´in de aralarında bulunduğu kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.
Olay, 10 Haziran'da Adana Havalimanı önünde meydana geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve beraberindeki partililer, Mersin'in Tarsus ilçesinde Çukurova Bölgesel Havalimanı inşaatı tamamlandıktan sonra kapatılması planlanan Adana Şakirpaşa Havalimanı'nın önünde basın açıklaması yaptı. Bu sırada bir kişi, sorumluluğu Seyhan Belediyesi'nden Büyükşehir Belediyesi'ne devredilen ve yapımı henüz tamamlanmayan Kent Meydanı Projesi'nden dükkan satın aldığını ancak projenin bitmemesi nedeniyle mağdur olduğunu söyledi. Başkan Karalar,  basın açıklamasının ardından kendisini dinleyeceğini söyleyerek, izin istedi.
'NE ÇEKİYORSUN' TEPKİSİ
Basın açıklamasının ardından Başkan Karalar, mağdur olduğunu söyleyen kişi ile görüşmeye başladı. Bir derginin imtiyaz sahibi olan Mehmet Emin Demiral da ikilinin gergin anlarını fotoğraflamaya çalıştı. Bu sırada Başkan Karalar, "Ne çekiyorsun?" diyerek tepki gösterdi ve korumaları da Demiral'ı uzaklaştırmak istedi. Başkan Karalar da daha sonra aracına binerek bölgeden ayrıldı.
ÇEVİK KUVVET MÜDAHALESİ
Başkan Karalar'ın ayrılması ile bazı partililer, Demiral'a tepki gösterince arbede çıktı. Mehmet Emin Demiral'ın dergisinin genel yayın yönetmenliğini yapan babası Kerem Demiral da tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Ancak baba-oğul darbedildi. Yere düşen Kerem Demiral, tekmelendi. Partili kadınların da zor anlar yaşadığı arbede, çevik kuvvet polisinin müdahalesiyle son buldu. Baba ile oğlu, kendilerini darbeden kişilerden şikayetçi oldu. Daha sonra olayı öğrenen Başkan Karalar'ın, Kerem Demiral'ı telefonla aradığı, yaşananlar nedeniyle üzüntü duyduğunu dile getirdiği ve özür dilediği belirtildi.
`OLAYDAN SONRA BAŞKAN ÖZÜR DİLEDİ´
Gazeteci baba-oğulu tekmeleyenlerin arasında Seyhan Belediyesi CHP´li Meclis Üyesi Süleyman Sözütek´in de bulunduğu öne sürüldü. Dergi sahibi Mehmet Emin Demiral ve babası Kerem Demiral, Sözütek ile birlikte kendilerini darbedenler hakkında suç duyurusunda bulundu. Olay günü yaşananları anlatan Mehmet Emin Demiral, "Büyükşehir Belediyesi´nin davetiyle basın açıklamasını takip ettik. Daha sonra başkanın bir vatandaşla konuşmasını görüntülerken `ne çekiyorsun´ diye verdiği bir tepki yanındaki partilileri galeyana getirdi ve üzerimize yürümelerine sebep oldu. Bunun üzerine partililerin bize arbede girişimi oldu. Emniyet yetkilileri araya girerek bunu önlediler ancak bazı darbeler aldık tabii ki. Bunun üzerine olaydan sonra Zeydan bey arayıp üzüntü duyduğunu ve özür dilediğini belirtti" dedi.
`TAM BİR LİNÇ GİRİŞİMİNDE BULUNDULAR´
Saldırganların arasında Seyhan Belediyesi Meclis Üyesi Süleyman Sözütek´ün de bulunduğunu kaydeden Demiral, "Haklarında suç duyurusunda bulunduk ve bir an önce yaptıklarının cezasını bulmasını diliyorum. Linç girişimi yaşadık. Orada polis olmasaydı çok daha kötü sonuçlar olabilirdi. Çevik kuvvet polisi araya girmeseydi şu an bu röportajı bile veremiyor olabilirdik" diye konuştu.
BÜYÜKŞEHİR MECLİS ÜYELERİ TEPKİ GÖSTERDİ
Öte yandan, yaşanan saldırı Büyükşehir Belediye Meclisi´nin 4´üncü oturumunda da gündeme geldi. Saldırıya tepki gösteren AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı, MHP Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı, CHP Grup Başkanvekili Serdar Seyhan ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Recai Mercimek, saldırıya uğrayan basın mensuplarına geçmiş olsun dileğinde bulunup, basın özgürlüğünün kısıtlanmaması gerektiği mesajını verdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI
2022-06-13 16:17:03

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