Emniyet ek binası önünde drift atan sürücüye ağır ceza

Adana’da emniyet ek binasının önünde drift atan sürücüye 9 bin 125 lira para, ehliyetine 60 gün el koyma ve otomobiline 60 gün trafikten men cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Seyhan ilçesine bağlı Yenibaraj Mahallesi Bülent Angın Bulvarı Adana Emniyet Müdürlüğü Ek Hizmet Binası önünde meydana geldi. Bir kişinin otomobiliyle bulvarda drift yaptığı görüntüler sosyal medyada yayıldı. Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Polis, yaptığı çalışmada 01 AP 996 plakalı otomobilin sahibini tespit etti. Tespit sonucunda adrese yapılan baskında otomobilin sahibini gözaltına alırken, otomobile de el konuldu. Polis tarafından şahsa 9 bin 125 lira para, sürücünün ehliyetine 60 gün el koyma ve otomobili trafikten 60 gün men cezası uyguladı.

Şahsın ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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