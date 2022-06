Türk mutfağının 17’nci sırada yer alması kebapçıları ve kebap severleri üzdü ‘Dünyanın en iyi 50 mutfağı’ listesine Türk mutfağı 17’nci sıradan girdi, kebapçılar lobicilik yapıldığını söyledi Kebapçı Yaşar Aydın: “Bu liste Avrupa lobisinin oynadığı bir oyun” “Yunanistan’ın 2’nci olduğu listede Türkiye nasıl 17’nci olur”

Dünyanın en iyi 50 mutfağı listesine Türk mutfağının 17. sıradan girmesi Adanalı kebapçıları ve kebap severleri üzdü. Kebapçı Yaşar Aydın, Yunanistan’ın ikinci sıradan girdiği listenin, lobicilik yapılarak hazırlandığını söyledi.

Yemek incelemeleri ve ülkelerin geleneksel yemeklerini tanıtan dünyaca ünlü bir internet sitesi, “Dünya Mutfakları” listesini güncelledi. Listede İtalya birinci, Yunanistan ikinci ve İspanya üçüncü sırada yer aldı. Türkiye ise sıralamada 17’nci oldu.

Liste açıklandıktan sonra sıralama Türkiye’de birçok ünlü gurmenin eleştirisini alırken Türk mutfağının 17.sıradan girmesi Adanalı kebapçıları ve kebap severleri üzdü.



“Bu liste Avrupa lobisinin oynadığı bir oyun”

İhlas Haber Ajansı’na konuşan kebapçı Yaşar Aydın, Yunanistan’ın ikinci sıradan girdiği listeye Türkiye’nin 17’nci sıradan girmesinin mantıksız olduğunu söyledi. Aydın, “Liste neye göre ve kime göre hazırlandı. Hep kendilerine göre hazırlanmış. Yunanistan’ın neyi var. Bugün Adana kebap dünyanın her yerinde, her restoranında var. Türk mutfağı nasıl 17’nci sırada oluyor. Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Avrupa lobisinin oynadığı bir oyun. Bu sefer de yemekle ciğerimizi yakmaya çalışıyorlar” diye konuştu.



“Türkiye’nin her ilinde lezzet var

Yunanistan’ın baklava ile övündüğünü ancak baklavayı Gaziantep’ten çaldığını öne süren Aydın, “Dünyadan herkes Türkiye’ye lezzetleri tatmaya geliyor. Yunanistan baklava ile övünüyor ama baklavayı çaldılar. Baklava Türkiye’nin. Türkiye’nin neresine gidersen git lezzet var. Mardin’e git kaburga dolması var. Siirt’te, Batman’da büryan var. Gaziantep’te beyran var. Erzurum’da cağ kebabı var. Adana’da Adana kebap var. Yunanistan’ın neyi var. Onlar ikinci sırada biz 17’nci sıradayız” ifadelerini kullandı.



“Bu listeye herkes gülüyor”

Türk mutfağının dünyada çok önemli bir yere sahip olduğunu aktaran Yaşar Aydın, “Pizza, makarna satanlar mı birinci sırada. Türkiye demek lezzet demektir. Türkiye demek mutfağın dünyada başkenti demektir. Bu inandırıcı değil. Bu kendi kendilerini tatmin etmek gibi bir şey. Türkiye’yi hiçbir yerden vuramazsınız. Dünya Türkiye’yi biliyor. Bunu herkes biliyor. Bu listeye şuanda dünyadaki herkes gülüyor. Bu listeyi kim hazırlamışsa beyninde kimler olduğu belli” dedi.

Kebap ustası Bişar Vural, “Biz bu listeyi kabul etmiyoruz. Türk mutfağı çok özel bir yere sahip. Bizim ülkenin çok güzel yemekleri var ve herkesi buraya bekliyoruz” diye konuştu.



“Herkes lezzet için Türkiye’ye geliyor”

İrfan Topçubaşı adlı vatandaş ise dünyadan birçok insanın Türk lezzetlerini tatmak için ülkeye geldiğini söyleyerek, “Onu kim söylemişse uydurmuştur. Her zaman için Türk mutfağı birinci sıradadır. Ben şoförlük yapıyorum. Farklı şehirlerden, ülkelerden insanlar Adana’ya kebap yemek için geliyor. O Türk mutfağı 17’nci sırada diyenler halt etmişler” dedi.

Öte yandan geçen sene de Türk mutfağı, aynı listeye 16’ncı sıradan girmişti.

