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Adana'daki uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

DHA

Adana'daki uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama


Anıl ATARYaşar SERİNTÜRK/ ADANA, (DHA)ADANA'da, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 1'i, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde üretimi ile sokak satıcılığı yapan 21 şüpheliyi tespit etti. Harekete geçen ekipler, belirlenen 20 adrese baskın yaptı. Ekipler, demir kapılarını koçbaşlarıyla kırarak girdikleri evlerde, 18 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde narkotik köpeklerle yapılan aramalarda bahçeye ve saksılara ekilmiş 335 kök Hint keneviri, 525 gram esrar, 2 kilo 608 gram bonzai, 0,42 gram metamfetamin, 6 uyuşturucu hap, ruhsatsız 9 av tüfeği ile tabanca ele geçirildi. Emniyete götürülen şüpheliler, ifadelerinde; Hint kenevirlerini kullanmak için yetiştirdiklerini öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, 5'i adli kontrol şartı, 12'si ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2022-06-14 10:16:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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