Salbaş Karakucak Güreşleri, 19 Haziran'da

Salbaş Karakucak Güreşleri, 19 Haziran Pazar günü Çukurova Belediyesi’nin organizasyonuyla gerçekleştirilecek.

Salbaş Stadında 19 Haziran Pazar günü saat 10:00’da başlayacak güreşlerin yoğun katılım ve heyecana sahne olması bekleniyor. Çevre il, ilçe, köylerden ve Türkiye’nin dört bir yanından katılımın beklendiği Salbaş Güreşleri Türkiye Güreş Federasyonu’nun çizdiği kurallar çerçevesinde gerçekleştirilecek. Müsabakalara her yaş ve kilodan pehlivanlar katılacak.

Salbaş Karakucak Güreşlerinin düzenleme komitesinde Çukurova Belediyesi ile birlikte Türkiye Güreş Federasyonu, Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Türk Güreş Vakfı Adana Şube Başkanlığı, Çukurova Pehlivanları Adana Güreş Kulübü Derneği ve Karaisalı Yörükler Derneği yer alıyor. Teknik Komitede ise Hüseyin Başçı, Arif Yılmaz, Veysel Alanoğlu, Mustafa Dönmez, Ramazan Karataş ve Cumali Emirler bulunuyor.

Salbaş Karakucak Güreşlerini yeniden düzenlemekten büyük mutluluk duyduklarını belirten Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, pandemi nedeniyle birkaç yıldır gerçekleştirilemeyen organizasyonun büyük ilgi göreceğine inandığını söyledi.

Güreşin ata sporumuz olduğunu kaydeden Başkan Çetin, “Pandemi artık etkisini kaybediyor. Biz de Salbaş Karakucak Güreşlerini yeniden düzenliyoruz. Bu organizasyonu diliyorum ki bundan sonraki yıllarda kesintisiz düzenleriz. Çok büyük katılımcı bekliyoruz. Türkiye’nin dört bir yanından güreşçileri Salbaş’ta göreceğiz” dedi.

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