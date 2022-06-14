Kuzenini öldüren zanlı tutuklandı Ölen şahsın bağışlanan organları 6 kişiye hayat olmuştu

Adana’da kuzenini öldürdüğü ileri süren zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 11 Haziran günü saat 04.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi’nde meydana geldi. Hakan Caymaz, husumetli olduğu kuzeni Samet Caymaz’ın evine gitti. Bir süre evin avlusunda oturan Hakan Caymaz ile Samet Caymaz arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Samet Caymaz, evdeki tabancayla Hakan Caymaz’ı tehdit etti. Bunun üzerine evden koşarak çıkan Hakan Caymaz, otomobilinin torpido gözündeki tabancayla Samet Caymaz’ı başından vurdu. Oğlu kanlar içerisinde yere yığılan Veysel Caymaz’ın yakalamaya çalıştığı Hakan Caymaz, elinden kurtulup, otomobiliyle kaçtı.

Baba Veysel Caymaz’ın ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Samet Caymaz, ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Caymaz’ın, Pazar günü sabah saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti. Caymaz ailesi, gözleri önünde tabancayla vurulan oğulları Samet Caymaz’ın tüm organlarını bağışlama kararı aldı. Caymaz 6 kişiye hayat oldu.

Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Hakan Caymaz’ın izine Sarıçam ilçesi Suluca Mahallesi’nde ulaştı. Akrabasının evinde saklandığı belirlenen Hakan Caymaz, adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, Caymaz’ın olayda kullandığı ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.

Yapılan çalışmada Hakan Caymaz’ın kardeşi Müslüm Caymaz’ın, Samet Caymaz’ın ablası Tuğba Caymaz’ı 5 yıl önce kaçırıp evlendiği, bu nedenle iki aile arasında husumet başladığı ortaya çıktı. Bir süre önce Müslüm ile Tuğba Caymaz’ın anlaşmazlık yaşadığı, boşanma aşamasındayken yeniden bir araya geldikleri öğrenildi. Öte yandan Müslüm Caymaz’ın, eşiyle aralarını bozdukları iddiasıyla sık sık Samet Caymaz’ın ablasının evine gittiği ve rahatsızlık verdiği öne sürüldü.

Emniyete götürülen Hakan Caymaz, ifadesinde, “Olay günü konuşmak için evlerine gittim. Kahve içerken Samet, bana tekme attı. Sonra silahla beni kovaladı. Ben de otomobilime koşup, torpido gözündeki tabancayla Samet’i vurdum. Hatta tüm bunlar yaşanırken ayağım kırıldı” dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Caymaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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