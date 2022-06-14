3 ilde sağanak etkili oldu; ev ve iş yerlerini su bastı



Ufuk AKTUĞAli GÖKDAL-Adnan ÇELEBİ/ADANA, HATAY, NİĞDE, (DHA)-METEOROLOJİ'nin uyarısının ardından Adana, Hatay ve Niğde'de sağanak etkili oldu. Cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Meteoroloji'nin 'kuvvetli yağış' uyarısının ardından Adana'nın Kozan ilçesinde Tufanpaşa Mahallesi, Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Savaş, Hürriyet, Süleymaniye mahalleleri ile Niğde'nin birçok köyünde cadde ve sokaklar göle döndü. Sürücüler, trafikte zor anlar yaşadı. Rögarların tıkanması nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Birçok noktada tarım arazileri ile sanayi bölgeleri zarar gördü. Niğde'nin Hıdırlık mevkisinde eğlence mekanlarının bulunduğu bölgede sel oluştu.

Kuvvetli yağışın durduğu bölgelerde belediye ekipleri, suları tahliye etmek için çalışma başlattı. Suların çekilmesinin ardından bölgede hasar tespit çalışmasının başlatılacağı bildirildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Ufuk AKTUĞAli GÖKDAL-Adnan ÇELEBİ/

2022-06-14 17:34:36



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