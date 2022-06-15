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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ressam Süel’den "Başucu Notları" sergisi

İHA

Ressam Süel’den "Başucu Notları" sergisi

Grafik Tasarımcısı ve Ressam Müge Süel’in solo sergisi açıldı.
Adana Ressamlar Derneği’ne ait Kaman Sanat Galerisi’nde 21 Haziran 2022 tarihine kadar açık kalacak sergi, 81 küçük eserden oluşuyor.
“Başucu Notları” adını verdiği kişisel sergisi hakkında bilgi veren Müge Süel, insanlığın son zamanlarda iklim krizi, korona pandemisi, yeryüzü kaynaklarının tükenişi ve siyasal kaos, savaş ve izdüşümleri yaşadığını belirterek, “Yeryüzü üzerindeki yıkımların varlıkların hızla değişim gösteren sürece katkıda bulunur hallerinin, algı, bilinç, eylem ve varoluş üzerine tanıklık içerisindeki ret ve kabulün içselleştirilmiş güncesi ile ortaya çıkan “Başucu Notları” izleyenlerle buluştu. Sergim, soyut dışavurumcu 81 küçük ölçüde işlerden oluşuyor” dedi.
Sanat çalışmalarını Adana’da bulunan atölyesinde sürdüren Süel, zengin renk paletinden seçtiği renklerin soluk alışlarını, spatula, sünger, zımpara gibi araçlar ve yağ üzerine fırça gibi tekniklerle güçlendiriyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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