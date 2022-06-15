Adana'da 37 kilo esrar ele geçirildi Narkotik köpeği "Barbara" ile yapılan aramada bagajdaki valizlerden uyuşturucu çıktı

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Adana’da takip edilen hafif ticari araçta hassas burunlu köpekle yapılan aramada 37 kilo esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yüklü miktarda uyuşturucu madde taşındığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, D400 Karayolu’nda takibe aldığı şüpheli hafif ticari aracı durdurdu. Sürücü M.A.’nın (29) indirildiği araçta narkotik köpek ‘Barbara’ ile arama yapıldı. Barbara’nın aracın bagajına tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada, 3 valizin içerisinde 37 kilogram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan M.A., emniyetteki sorgusunda, uyuşturucu maddeden haberinin olmadığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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