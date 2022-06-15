Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı listesinde Adana'dan 20 firma yer aldı.

TİM tarafından gerçekleştirilen araştırma, ihracatın en büyük kuruluşlarının yıllık performanslarının gözlemlenmesine ve birçok detaylı analiz yapılmasına imkan sağlıyor. Araştırmaya göre, 2021'deki toplam ihracat bir önceki yıla göre yüzde 32,8 artış kaydederek 225 milyar 220 milyon dolar oldu.

İlk 1000'de yer alan şirketlerin 2021'deki toplam ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 33,2 artarak 123,3 milyar dolara ulaştı. Bu şirketlerin toplam ihracattan aldıkları pay yüzde 54,7, bir milyar dolar ve üzeri ihracat yapan firma sayısı da 15 oldu.

Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı 2021 araştırmasına göre listede Adana’dan 20 firma yer aldı,

Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, “Adana’da 2021 yılında ihracatımız ülke ortalamasının üzerinde performans sergileyerek en son 2018’de ulaştığı en yüksek yıllık ihracat seviyesini 2021 yılında da aşarak 2 milyar 492 milyon dolar ile tarihinin en yüksek ihracatını gerçekleştirdi. Bu ilimiz için tarihi bir rekordur. Katkı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz. 2021 yılındaki ihracat hedefimiz 3,5 milyar dolardır. Sanayiciler olarak, yatırım, üretim, ihracat ve istihdam artışı önceliklerimizdir” dedi.

Adana’nın önümüzdeki dönemde büyük bir değişime ev sahipliği yapacağını belirten Kıvanç, "Beş yıl sonra Adana'mıza gelenler Adana'yı tanıyamayacaklar. Bunu samimiyetle ve inanarak söylüyorum. Adana, Marmara üretim havzasından sonra Türkiye'nin ikinci büyük üretim üssü olma yolunda hızla ilerliyor. Adana'mız, Akdeniz'in en büyük konteyner limanlarından biri olan Mersin'e yakınlığı, yeni yapılan bölgesel hava alanı ve tamamlanacak olan demiryolu hatları ile lojistik olarak bölgenin merkezi durumundadır. Bölgemiz demirçelik, kimya, plastik, metalmakina, tekstil, gıda ve tarım üretimi konularında önemli bir üretim merkezidir. Zengin sosyokültürel yapısı, uygun iklimi, çok iyi üniversiteleri, turistik altyapısı ile dışarıdan gelecek yatırımcı ve çalışanlar için bir çekim merkezidir" diye konuştu.

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