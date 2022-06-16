Hastaların ilaçlarını vermeyip, satan şebekeye operasyon; 7 gözaltı



Gökhan KESKİNCİ/ ADANA, (DHA)ADANA Şehir Hastanesi'nde AIDS ve lösemi hastalarının kullandığı antikor ilaçlarını yasa dışı satarak, kamuyu 2 milyon 53 bin TL zarara uğradığı tespit edilen şebekeye operasyon düzenlendi. Hemşirelerin de aralarında olduğu 10 şüpheliden 7'si gözaltına alındı. Fiyatları yüksek ilaçların Hematoloji Bölümü'nde yatan hastalara verilmediği de ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, Adana Şehir Hastanesi Hematoloji Bölümü'nde yatan hastalara istenen 2 farklı antikor ilacının el altından dışarıya satıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, yüksek fiyatlı ilaçlarla ilgili teknik ve fiziki takip başlattı. Ekipler, 689 kutu ilacın yasa dışı satıldığını tespit etti. Bu ilaçların serviste yatan hastalara verilmediği belirlendi.

10 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Şebekenin, hemşire ve Karaisalı Mal Müdürlüğü'nde görevli bir memurun sahte imzasıyla çıkartılan vergi levhası ile bankalardan kredi çektiği, söz konusu ilaçları yasa dışı satın alarak, kamuyu 2 milyon 56 bin TL zarara uğrattığı tespit edildi. Ekipler, olay ile ilgili aralarında hemşirelerin de olduğu 10 şüpheliyi belirledi. Ekipler, sabah saatlerinde harekete geçerek operasyon düzenledi. 10 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 12 adet dolu senet, çok sayıda boş senet, 55 adet farklı kişilere ait kredi kartı, 1 adet pos cihazı, alacak notlarının bulunduğu 15 adet ajanda, 6 adet vergi levhası, 2 adet başkasına ait kimlik fotokobisi, 2 adet tapu senedi, 2 adet noter vekaletnamesi ve 19 adet satış sözleşmesi ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgu için emniyete götürüldü. Firari 3 şüphelinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Adana Gökhan KESKİNCİ

2022-06-16 09:04:22



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