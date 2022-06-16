Engelli öğrencilerin hayalleri gerçek oldu Zihinsel ve bedensel engelli öğrenciler cübbe giyip kep fırlatarak mezuniyet sevinci yaşadı Gönüllü Anneler Topluluğu Temsilcisi Gülşen Akgöz: "Bu mezuniyet töreni çocuklarımızın hayaliydi"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Engelli öğrencilerin hayalleri gerçek oldu Zihinsel ve bedensel engelli öğrenciler cübbe giyip kep fırlatarak mezuniyet sevinci yaşadı Gönüllü Anneler Topluluğu Temsilcisi Gülşen Akgöz: "Bu mezuniyet töreni çocuklarımızın hayaliydi"

İHA

Adana'da eğitim görüp mezuniyet sevinci yaşamayı hayal eden bedensel ve zihinsel engelli 30 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi. Cübbe giyen, diploma alan ve kep atan öğrencilerin mutlulukları gözlerine yansıdı.

Engelli öğrencilerin hayalleri gerçek oldu Zihinsel ve bedensel engelli öğrenciler cübbe giyip kep fırlatarak mezuniyet sevinci yaşadı Gönüllü Anneler Topluluğu Temsilcisi Gülşen Akgöz: "Bu mezuniyet töreni çocuklarımızın hayaliydi"

Adana’da eğitim görüp mezuniyet sevinci yaşamayı hayal eden bedensel ve zihinsel engelli 30 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi. Cübbe giyen, diploma alan ve kep atan öğrencilerin mutlulukları gözlerine yansıdı.
Adana’da ilk ve ortaöğretim okullarından mezun olan bedensel ve zihinsel engelli 30 öğrenci için kentteki bir düğün salonunda mezuniyet töreni düzenlendi.
Aileleriyle birlikte törene katılan öğrenciler, hayalleri olan mezuniyet cübbelerini giydi. Daha sonra öğretmenleri tarafından diplomalarını alan öğrenciler ardından kep fırlattı. Öğrenciler ve aileleri daha sonra palyaçolarla birlikte dans ederek eğlendi. Çocukların mutlulukları ise gözlerinden okundu.
Mezuniyet törenini düzenleyen Gönüllü Anneler Topluluğu Temsilcisi Gülşen Akgöz, mezuniyet töreninin çocukların hayali olduğunu söyledi. Akgöz, “Burada ailelerimize ve onların eğitiminde hep yanlarında olan ailelerine güzel bir mutluluk yaşatmak istedik. Gerçekten çocuklarımıza fırsatlar verilirse bir çok şeyi başarırlar. Bugünde bunu gördük. Hepsi mezun oldular. Kep atıp, diploma aldılar. Bu diplomaları evlerinin en güzel yerlerinde saklayacaklarına inanıyorum. Bu mezuniyet töreni bütün çocuklarımızın hayaliydi” diye konuştu.
Niyazi Ekerbiçer Özel Eğitim Meslek Okulu’ndan mezun olan Serdar Bozkurt (17) ise mezun olduğu için mutlu olduğunu belirtti. Bozkurt, “Bugün diploma aldık. Çok mutluyum. Mezuniyet hayalimdi” dedi.
Şehit Yılmaz Bozkurt Ortaokulu’ndan mezun olan Elife Şahbaz (16) ise mezuniyet töreni için çok mutlu olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dolandırılan kadının feryadı Senetle haciz tezgahını ortaya çıkarttı, başına gelmeyen kalmadı Adana'da kiracısı ve hatır senedi verdiği kişi tarafından dolandırıldığını iddia eden Sultan Perdahcı 16 yıldır hukuk mücadelesi veriyor Sultan Perdahcı: “Ben çok mağdur oldum, mağduriyetim giderilsin istiyorum”
YEREL HABERLER Dolandırılan kadının feryadı Senetle haciz tezgahını ...
Otomobilin bagajından 11 ruhsatsız tabanca çıktı, 'Yolda buldum' dedi
YEREL HABERLER Otomobilin bagajından 11 ruhsatsız tabanca çıktı, ...
Adana’da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
YEREL HABERLER Adana’da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
Otomobilinden 11 silah çıktı, “buldum” dedi Adana’da yunus ekiplerinin durdurup arama yaptığı otomobilin ses sisteminin içinde 11 silah bulundu
YEREL HABERLER Otomobilinden 11 silah çıktı, “buldum” dedi Adana’da ...
Hastaların ilaçlarını vermeyip, satan şebekeye operasyon; 7 gözaltı
YEREL HABERLER Hastaların ilaçlarını vermeyip, satan şebekeye ...
Polisin "dur" ihtarına uymayınca duvara çarptı
YEREL HABERLER Polisin "dur" ihtarına uymayınca duvara çarptı
Kamu hastanesini 2 milyon lira zarara uğratanlara operasyon Adana’da bir kamu hastanesindeki ilaçları satarak 2 milyon lira devleti zarara uğrattığı öne sürülen aralarında hemşirelerinde olduğu 10 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kamu hastanesini 2 milyon lira zarara uğratanlara ...
Polisten kaçarken kaza yapan sürücü yaralandı, yanındaki iki arkadaşı gözaltına alındı(Yeniden)
YEREL HABERLER Polisten kaçarken kaza yapan sürücü yaralandı, ...
Polisten kaçarken kaza yapan sürücü yaranladı, yanındaki iki arkadaşı gözaltına alındı
YEREL HABERLER Polisten kaçarken kaza yapan sürücü yaranladı, ...
Kozan’da selin izleri siliniyor
YEREL HABERLER Kozan’da selin izleri siliniyor
Adana'da doktorlardan iş bırakma eylemi
YEREL HABERLER Adana'da doktorlardan iş bırakma eylemi
Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı listesinde Adana'dan 20 firma
YEREL HABERLER Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı listesinde Adana'dan ...
Türkiye - Moğolistan İş Konseyi Ortak Toplantısı Avcı: "İkili ilişkilerimizi geliştirme çabamız bundan sonraki süreçte de devam edecek"
YEREL HABERLER Türkiye - Moğolistan İş Konseyi Ortak ...
Adana'da araçlardan hırsızlık yapan 4 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Adana'da araçlardan hırsızlık yapan 4 kişi tutuklandı
Yağmurun vurduğu tarım işçilerine belediye sahip çıktı
YEREL HABERLER Yağmurun vurduğu tarım işçilerine belediye sahip ...
Yapımı 30 yıldır tamamlanamayan 11 katlı metruk bina, çatıdaki iş makinesiyle yıkılıyor
YEREL HABERLER Yapımı 30 yıldır tamamlanamayan 11 katlı metruk bina, ...
Final'den uluslararası eğitim atağı Kanada’nın dünya çapında tanınan tek uluslararası diploması olan ’OSSD’ programına dahil olan Final Eğitim Kurumları, çift diploma imkanıyla eğitime uluslararası nitelik kazandırıyor
YEREL HABERLER Final'den uluslararası eğitim atağı Kanada’nın dünya ...
Pozantı'da "Açık Hava Sinema Günleri" başlıyor
YEREL HABERLER Pozantı'da "Açık Hava Sinema Günleri" başlıyor
Muhammet'in öldüğü tartışma, 'Evini kurşunladı' dedikodusu ile başlamış
YEREL HABERLER Muhammet'in öldüğü tartışma, 'Evini kurşunladı' ...
Ceyhan’da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 9 gözaltı
YEREL HABERLER Ceyhan’da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 9 ...
Boşanma aşamasındaki kadının hayatta kalma çığlığı Adana’da boşanma aşamasındaki eşinin iş yeri, evi ve arabayı yakmasının ardından gözyaşlarına boğulan kadın “'Evi, arabayı, dükkanı yakıp sonra da seni öldüreceğim' demişti. Bunları yaptı şimdi serbest, ben öldükten sonra beni korumayın” diye feryat etti
YEREL HABERLER Boşanma aşamasındaki kadının hayatta kalma ...
Çocuk parkındaki cinayete bir tutuklama Adana’da çocuk parkında husumetlisini öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Çocuk parkındaki cinayete bir tutuklama Adana’da ...
Adana'da 37 kilo esrar ele geçirildi Narkotik köpeği "Barbara" ile yapılan aramada bagajdaki valizlerden uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Adana'da 37 kilo esrar ele geçirildi Narkotik köpeği ...
Ressam Süel’den "Başucu Notları" sergisi
YEREL HABERLER Ressam Süel’den "Başucu Notları" sergisi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.