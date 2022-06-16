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Dolandırılan kadının feryadı Senetle haciz tezgahını ortaya çıkarttı, başına gelmeyen kalmadı Adana'da kiracısı ve hatır senedi verdiği kişi tarafından dolandırıldığını iddia eden Sultan Perdahcı 16 yıldır hukuk mücadelesi veriyor Sultan Perdahcı: “Ben çok mağdur oldum, mağduriyetim giderilsin istiyorum”

İHA

Dolandırılan kadının feryadı Senetle haciz tezgahını ortaya çıkarttı, başına gelmeyen kalmadı Adana'da kiracısı ve hatır senedi verdiği kişi tarafından dolandırıldığını iddia eden Sultan Perdahcı 16 yıldır hukuk mücadelesi veriyor Sultan Perdahcı: “Ben çok mağdur oldum, mağduriyetim giderilsin istiyorum”

Adana’da 58 yaşındaki Sultan Perdancı, iş yerini kiraya verdikleri şahıslar tarafından sahte senetle dolandırıldığını, ölen eşinin hatır senedi verdirdiği kişi tarafından da mal varlığına icra konularak dolandırıldığını öne sürdü. 16 senedir hukuk mücadelesini sürdüren kadın, artık davalarının bitmesini istiyor.
Edinilen bilgiye göre, Ahmet Perdahcı, merkez Seyhan ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi’ndeki bilardo salonunu 1998 yılında Mehmet Erdal Ö. ile kuzeni Erdem A.’ya kiraladı. 1999'un Nisan ayında ise Ahmet Perdahcı vefat etti ve iş yeri kızı Sultan Perdahcı’ya (58) kaldı.

Sahte senet ile dolandırdılar
Sultan Perdahcı, babasının ölümünden sonra 2000 yılında iş yerini yine aynı şahıslara 800 lira karşılığında kiraladı. Bu sırada 2 kuzende Perdahcı’dan iddiaya göre bir kağıda parayı teslim aldığına dair imza atmasını istedi. Sultan Perdahcı ise imzayı attı.
2001 yılında ise Sultan Perdahcı, iş yeri kira ücretini arttırmayı talep etti ancak 2 kuzen Perdahcı’nın bu teklifini kabul etmedi. Bu sırada annesi Fitnat hastalıktan vefat eden Sultan Perdahcı ise kimsesi kalmadığı için kira zammı isteğini geri çekti.

Almanya’dan icra geldi, senet sahte çıktı
2003 senesinde ise Almanya’da yaşayan Mustafa Baki H., avukatı aracılığıyla Perdahcı’ya 175 bin liralık icra gönderdi. Perdahcı ise kimseye borcu olmadığı için avukatı aracılığıyla Adana Emniyeti’ne başvurarak senedin incelenmesini istedi. Önce Adana Kriminal Polis Laboratuvarı, daha sonra da Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesi, ‘Okudum/ Sultan Perdahcı’ yazısıyla imzanın Perdahcı’ya ait olduğunu ancak üzerindeki diğer yazıların “Kimyasal sıvı kullanılarak silindiğini ve çıplak gözle görülemeyecek yazı mürekkebi kalıntılarının bulunduğunu” belirledi.

Avukatı evine icra gönderdi
Senedin sahte olduğu anlaşılmasına rağmen karşı taraf itiraz ederek Silifke İcra Dairesi’ne tekrardan dava açtı. Bu sırada ise avukat A.Ç. aracılığıyla Sultan Perdahcı’nın evine icra geldi ve kadının neredeyse bütün eşyaları haczedildi.
Silifke İcra Dairesi’nden de senedin sahte olduğu ortaya çıkarken Mehmet Erdal Ö.’nün yengesinin ifadesiyle senedin kiracılar Mehmet Erdal Ö. ile kuzeni Erdem A. tarafından düzenlendiği ortaya çıktı. Mahkeme tarafından da haklı bulunan Sultan Perdahcı, icraya giden eşyalarını bir türlü alamadığını öne sürdü.
Ayrıca Silifke Ağır Ceza Mahkemesi’nce Almanya’da yaşayan Mustafa Baki H.’ye, evrakta sahtecilik suçundan ceza verildi.

Evlendi, hatır senedi başını yaktı
İş yerini bir türlü Mehmet Erdal Ö. ile kuzeni Erdem A.’dan kurtaramayan Sultan Perdahcı, 2003 yılında Ahmet Caf ile tanışarak evlendi. Çiftin bu evlilikten de 2 çocukları dünyaya geldi. 7 Nisan 2005 tarihinde ise Ahmet Caf, eve Şahin Ç. isimli bir arkadaşıyla geldi. Eşine, ‘Şahin benim yakın arkadaşım. Bir bankadan kredi kullanacak. Teminat için ona bir hatır senedi ver’ dedi. Perdahcı ise eşinin bu isteğini kırmayıp 50 bin ve 30 bin liralık 2 adet hatır senedi verdi.

Eşi öldü, senetler icraya gitti
Sultan Perdahcı’nın eşi Ahmet Caf ise 2006 yılının Haziran ayında hayatını kaybetti. 2 çocuk ile tek başına kalan Perdahcı’ya 4 buçuk ay sonra hatır senedi verdiği Şahin Ç., icra gönderdi. Perdahcı’nın babasından kalan iş yeri bu icra üzerine 4 Aralık 2008 yılında Şahin Ç.’e verildi. Sultan Perdahcı, Şahin Ç.’ye hatır senedi verdiğini kanıtlamak için dava açtı ancak bir sonuç elde edemedi.
Sultan Perdahcı, 6 ay önce Eyüp Alpaslan ile hayatını birleştirdi. Eyüp Alpaslan ise 2 avukat tutarak eşinin davalarının tekrardan peşine düştü.

“Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum”
Sultan Perdahcı, yıllar boyunca çok mağdur edildiğini söyleyerek yardım istedi. Babasının kiracıları, tuttuğu avukat ve hatır senedi verdiği kişi tarafından dolandırıldığını ileri süren Perdahcı, “Ben çok mağdur oldum. Önce kiracım dolandırdı. Ardından avukatım ‘Sen bana para ödemedin’ diyerek dolandırdı. Hatır senedi verdiğim kişi de dolandırdı. Benim elimde belgelerim olmasına rağmen mağdur oldum. Gereğinin yapılmasını, mağduriyetimin giderilmesini istiyorum” diye konuştu.
Avukat Murat Eşelioğlu ise Sultan Perdahcı’nın birçok kez mağduriyete uğradığını ve çözüme kavuşması için çabaladıklarını söyledi.
Avukat Mahmut Gökbörü Canbaz da yargılaması devam eden dosyalar için çalıştıklarını söyleyerek, “Yapacağımız suç duyurularıyla birlikte bu şahıslar hakkında tekrardan hukuki süreci başlatıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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