Yerel yönetim destekledi, kadınlar üretime geçti Adana’nın Kozan ilçesinde kırsal mahallerde yöresel lezzetler üreten kadınlar, Türkiye’nin dört bir yanından gelen siparişler için yoğun mesai yapıyor

Adana’nın Kozan ilçesinde kırsal mahallerde yöresel lezzetler üreten kadınlar, Türkiye’nin dört bir yanından gelen siparişler için yoğun mesai yapıyor.

Kozan Belediyesi, Yöresel Ürünler ve Sosyal Yaşam Merkezi ile kırsal mahallelerden kentlere göçün önüne geçmek için kadınların ürettiği narenciye tatlısı, sabun, reçel, baharat, kantaron yağı ve birçok yöresel ürünü ekonomiye kazandırdı. Köyde üretimi artırarak evlerini geçindiren kadınlar, yüzlerce siparişi hazırlamak üzere kazan başında yoğun mesai yapıyor. Kadınların ürettiği yöresel lezzetler, daha sonra Roman vatandaşların hazırladığı kamıştan sepetlerle Türkiye’nin dört bir yanına gönderiliyor.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, kırsal mahallelerin kalkınması için desteklerini sürdüreceklerini söyledi.

Kozan Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi Müdürü Burak Kamalı ise, "İlçemizde kırsal mahallelerde yaşayan ama ürettiği ürünleri satışa sunmakta güçlük çeken kadınlarımıza destek olup ürünlerini ekonomiye kazandırıyoruz. Sabundan reçele, bitkisel yağlar ve unutulmaya yüz tutan el sanatı kamış sepetler ile satılıyor. İlçemizdeki kadınlar kırsal mahallelerde daha çok üretim yapıyor ve ekonomik kazanç sağlıyor. Türkiye’nin dört bir yanından sipariş alıyoruz. El yapımı ürünler ve marka patentinin alınması ile güven ortamında tüketiciyle buluşuyor" diye konuştu.

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