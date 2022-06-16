Yüreğir Belediyesi Kültür Sanat Günleri sezonunu açtı

Yüreğir Belediyesi’nin düzenlediği açık hava söyleşisine olan yoğun ilgi karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen yazar Hayati İnanç, “Muhteşem bir manzara, Sultanahmet Meydanı gibi” dedi.

Yüreğir Belediyesi Kültür Sanat Günleri, Yazar Hayati İnanç söyleşisi ile yaz sezonunu açtı. Yüreğir Millet Bahçesi’nde açık alanda gerçekleştirilen ve yoğun katılımın olduğu etkinliğe Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, eşi Raziye Kocaispir ile birlikte katıldı. Yazar İnanç, divan edebiyatından günümüze uzanan keyifli bir sohbeti Adanalılarla paylaştı.



“Bu tablo ile gurur duyuyorum”

Açılışta alanını dolduran katılımcılara hitap eden Başkan Kocaispir, “Bir Adanalı, Yüreğirli olarak bu tablo ile gurur duyuyorum. Çok kıymetli Hayati hocam ‘inci sancı mahsulüdür’ diyor. Biz de inşallah bu akşam kendisinden inciler dinleyeceğiz. Yüreğir Kültür Sanat Günleri’mizin ilk açık hava söyleşi etkinliğine Hayati İnanç hocamızla başlıyoruz. İnşallah bundan sonra bu tür etkinlikleri sürekli olarak sevdiğiniz, ilgi gösterdiğiniz, gönül dünyamızın insanlarıyla devam ettirmeyi arzu ediyoruz. Bugün bu güzelliği bize yaşattığınız için hepinize teşekkür ediyorum” diye konuştu.



“Sultanahmet Meydanı gibi”

Daha sonra Yazar Hayati İnanç sahne aldı. Konuşmasına programa olan yoğun ilgi karşısında duyduğu memnuniyeti ifade ederek başlayan İnanç, “Maşallah muhteşem bir manzara. Biraz önce dostum yemekte ‘Abi Sultanahmet Meydanı gibi oldu’ dedi. Ben de ‘yavaş’ dedim ama dediği doğruymuş. Allah nazarlardan saklasın” dedi.

Hoş sohbeti ile insanın manevi gelişim yolculuğunda dikkat etmesi gerekenlere değinen İnanç, İslam alimlerinin hayatlarından kesitler anlattı. Divan Edebiyatından dizelerin de bolca yer aldığı söyleşiyi seyirciler ilgiyle takip etti.

Programın sonunda Başkan Kocaispir, eşi Raziye Kocaispir ile beraber Hayati İnanç’a kültürevlerinde el emeği göz nuru hazırlanan vazo ve çiçek takdiminde bulundu.

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