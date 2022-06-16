Vali Elban: “247 bin öğrencimiz kod okuryazarı haline geldi”

Adana Valisi Dr. Süleyman Elban, 247 bin öğrencinin kodlama eğitimiyle buluştuğunu ve kod okuryazarı haline geldiğini söyledi.

Adana Valiliği himayesinde KOD 01 Adana Robotik ve Kodlama Kapasite Geliştirme Programı çerçevesinde KOD 01 Adana Robotik ve Kodlama Şenliği düzenlendi.

Yüreğir Serinevler Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe 15 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri katıldı.

Etkinlikle bir konuşma yapan Vali Elban, etkinliğin Adana ve ülkemiz için çok önemli olduğuna vurgu yaptı. Elban, "Önceki yıl pandemi şartlarına rağmen hem öğretmenlerimizi kodlama eğitici eğitimine aldık hem de okula devam edebilen yavrularımıza kodlama eğitimine başladık. Bu eğitimöğretim yılında da bu eğitime çok büyük ağırlık verdik ve bugün itibarıyla 30.000’in üzerinde öğretmen arkadaşımızın hemen hemen yüzde 50’si bu eğitimi aldılar, birçoğu da yavrularımıza bu eğitimi verecek hale geldi. Yine bugün itibarıyla 496.600 öğrencimizin 247.000’i kodlama eğitimiyle buluştu ve kod okuryazarı haline geldi. İnşallah 2023 yılı başladığında tüm öğrencilerimiz ve öğretmen arkadaşlarımız bu eğitimle buluşmuş olacaklar” dedi.

Bundan önceki dört endüstri devrimini ıskaladıklarını belirten Vali Elban, “Artık yeni endüstri devrimini, teknoloji devrimini ıskalamaya ve pas geçmeye ne hakkımız var ne de lüksümüz var. Bizim bu çağı yakalamamız ve muassır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkabilmemiz için dijital teknoloji konusunda ülke olarak söz sahibi olabilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla sizlerin Adana’da yaptığınız bu çalışmalar ve muassır medeniyetler seviyesini yakalama konusundaki gösterdiğiniz bu gayretleriniz hem elimizde çok önemli bir çalışmayı ortaya koyacak hem de ülkemizdeki diğer kardeşlerinize de önemli bir örnek teşkil edecek diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Öğrenci ve öğretmenlerin bu eğitimlerden geçmesinin oldukça önemli olduğunu kaydeden Vali Elban, “Bu eğitimlerin arkasında çok önemli bir emek var. Tüm bu çalışmalarda İl Milli Eğitim Müdürümüz, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzdeki kodlama ekibindeki arkadaşlarımız, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz, İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimizdeki kodlama ekibindeki arkadaşlarımız, bu konuya destek olan kaymakam arkadaşlarımız ve paydaşlarımız var. Hepsine destekleri ve emekleri için teşekkür ediyorum” dedi.

600’den fazla çalışmanın sergilendiği etkinlikte incelemelerde bulunan Vali Elban, öğrencileri ve öğretmenleri tek tek kutladı.

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