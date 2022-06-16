Vali Elban: “247 bin öğrencimiz kod okuryazarı haline geldi”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Elban: “247 bin öğrencimiz kod okuryazarı haline geldi”

İHA

Vali Elban: “247 bin öğrencimiz kod okuryazarı haline geldi”

Adana Valisi Dr. Süleyman Elban, 247 bin öğrencinin kodlama eğitimiyle buluştuğunu ve kod okuryazarı haline geldiğini söyledi.
Adana Valiliği himayesinde KOD 01 Adana Robotik ve Kodlama Kapasite Geliştirme Programı çerçevesinde KOD 01 Adana Robotik ve Kodlama Şenliği düzenlendi.
Yüreğir Serinevler Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe 15 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri katıldı.
Etkinlikle bir konuşma yapan Vali Elban, etkinliğin Adana ve ülkemiz için çok önemli olduğuna vurgu yaptı. Elban, "Önceki yıl pandemi şartlarına rağmen hem öğretmenlerimizi kodlama eğitici eğitimine aldık hem de okula devam edebilen yavrularımıza kodlama eğitimine başladık. Bu eğitimöğretim yılında da bu eğitime çok büyük ağırlık verdik ve bugün itibarıyla 30.000’in üzerinde öğretmen arkadaşımızın hemen hemen yüzde 50’si bu eğitimi aldılar, birçoğu da yavrularımıza bu eğitimi verecek hale geldi. Yine bugün itibarıyla 496.600 öğrencimizin 247.000’i kodlama eğitimiyle buluştu ve kod okuryazarı haline geldi. İnşallah 2023 yılı başladığında tüm öğrencilerimiz ve öğretmen arkadaşlarımız bu eğitimle buluşmuş olacaklar” dedi.
Bundan önceki dört endüstri devrimini ıskaladıklarını belirten Vali Elban, “Artık yeni endüstri devrimini, teknoloji devrimini ıskalamaya ve pas geçmeye ne hakkımız var ne de lüksümüz var. Bizim bu çağı yakalamamız ve muassır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkabilmemiz için dijital teknoloji konusunda ülke olarak söz sahibi olabilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla sizlerin Adana’da yaptığınız bu çalışmalar ve muassır medeniyetler seviyesini yakalama konusundaki gösterdiğiniz bu gayretleriniz hem elimizde çok önemli bir çalışmayı ortaya koyacak hem de ülkemizdeki diğer kardeşlerinize de önemli bir örnek teşkil edecek diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
Öğrenci ve öğretmenlerin bu eğitimlerden geçmesinin oldukça önemli olduğunu kaydeden Vali Elban, “Bu eğitimlerin arkasında çok önemli bir emek var. Tüm bu çalışmalarda İl Milli Eğitim Müdürümüz, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzdeki kodlama ekibindeki arkadaşlarımız, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz, İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimizdeki kodlama ekibindeki arkadaşlarımız, bu konuya destek olan kaymakam arkadaşlarımız ve paydaşlarımız var. Hepsine destekleri ve emekleri için teşekkür ediyorum” dedi.
600’den fazla çalışmanın sergilendiği etkinlikte incelemelerde bulunan Vali Elban, öğrencileri ve öğretmenleri tek tek kutladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yüreğir Belediyesi Kültür Sanat Günleri sezonunu açtı
YEREL HABERLER Yüreğir Belediyesi Kültür Sanat Günleri sezonunu açtı
Kardelen Kupası’nda şampiyon Sarıçam Spor Lisesi Sezer: "Burada kaybeden olmadı. Kazanan hepimiziz"
YEREL HABERLER Kardelen Kupası’nda şampiyon Sarıçam Spor ...
Yerel yönetim destekledi, kadınlar üretime geçti Adana’nın Kozan ilçesinde kırsal mahallerde yöresel lezzetler üreten kadınlar, Türkiye’nin dört bir yanından gelen siparişler için yoğun mesai yapıyor
YEREL HABERLER Yerel yönetim destekledi, kadınlar üretime ...
Çukurova’da kreş başvuruları başladı
YEREL HABERLER Çukurova’da kreş başvuruları başladı
Antik kentte kral mezarını dinamitle havaya uçuracaklardı
YEREL HABERLER Antik kentte kral mezarını dinamitle havaya ...
Yaz tatilini çocuğunuzun kişisel gelişimi için fırsata çevirin Psikolog Karaçiçek: “Başarılı deneyimler, çalışkanlık, yeterlilik ve hakimiyet duygusu verir”
YEREL HABERLER Yaz tatilini çocuğunuzun kişisel gelişimi için ...
Adana Altın Koza Film Festivali için başvurular başladı
YEREL HABERLER Adana Altın Koza Film Festivali için başvurular ...
Adana’da preoperatif anestezi değerlendirmesindeki hedefler tartışıldı
YEREL HABERLER Adana’da preoperatif anestezi değerlendirmesindeki ...
Dolandırılan kadının feryadı Senetle haciz tezgahını ortaya çıkarttı, başına gelmeyen kalmadı Adana'da kiracısı ve hatır senedi verdiği kişi tarafından dolandırıldığını iddia eden Sultan Perdahcı 16 yıldır hukuk mücadelesi veriyor Sultan Perdahcı: “Ben çok mağdur oldum, mağduriyetim giderilsin istiyorum”
YEREL HABERLER Dolandırılan kadının feryadı Senetle haciz tezgahını ...
Otomobilin bagajından 11 ruhsatsız tabanca çıktı, 'Yolda buldum' dedi
YEREL HABERLER Otomobilin bagajından 11 ruhsatsız tabanca çıktı, ...
Engelli öğrencilerin hayalleri gerçek oldu Zihinsel ve bedensel engelli öğrenciler cübbe giyip kep fırlatarak mezuniyet sevinci yaşadı Gönüllü Anneler Topluluğu Temsilcisi Gülşen Akgöz: "Bu mezuniyet töreni çocuklarımızın hayaliydi"
YEREL HABERLER Engelli öğrencilerin hayalleri gerçek oldu Zihinsel ...
Adana’da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
YEREL HABERLER Adana’da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
Otomobilinden 11 silah çıktı, “buldum” dedi Adana’da yunus ekiplerinin durdurup arama yaptığı otomobilin ses sisteminin içinde 11 silah bulundu
YEREL HABERLER Otomobilinden 11 silah çıktı, “buldum” dedi Adana’da ...
Hastaların ilaçlarını vermeyip, satan şebekeye operasyon; 7 gözaltı
YEREL HABERLER Hastaların ilaçlarını vermeyip, satan şebekeye ...
Polisin "dur" ihtarına uymayınca duvara çarptı
YEREL HABERLER Polisin "dur" ihtarına uymayınca duvara çarptı
Kamu hastanesini 2 milyon lira zarara uğratanlara operasyon Adana’da bir kamu hastanesindeki ilaçları satarak 2 milyon lira devleti zarara uğrattığı öne sürülen aralarında hemşirelerinde olduğu 10 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kamu hastanesini 2 milyon lira zarara uğratanlara ...
Polisten kaçarken kaza yapan sürücü yaralandı, yanındaki iki arkadaşı gözaltına alındı(Yeniden)
YEREL HABERLER Polisten kaçarken kaza yapan sürücü yaralandı, ...
Polisten kaçarken kaza yapan sürücü yaranladı, yanındaki iki arkadaşı gözaltına alındı
YEREL HABERLER Polisten kaçarken kaza yapan sürücü yaranladı, ...
Kozan’da selin izleri siliniyor
YEREL HABERLER Kozan’da selin izleri siliniyor
Adana'da doktorlardan iş bırakma eylemi
YEREL HABERLER Adana'da doktorlardan iş bırakma eylemi
Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı listesinde Adana'dan 20 firma
YEREL HABERLER Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı listesinde Adana'dan ...
Türkiye - Moğolistan İş Konseyi Ortak Toplantısı Avcı: "İkili ilişkilerimizi geliştirme çabamız bundan sonraki süreçte de devam edecek"
YEREL HABERLER Türkiye - Moğolistan İş Konseyi Ortak ...
Adana'da araçlardan hırsızlık yapan 4 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Adana'da araçlardan hırsızlık yapan 4 kişi tutuklandı
Yağmurun vurduğu tarım işçilerine belediye sahip çıktı
YEREL HABERLER Yağmurun vurduğu tarım işçilerine belediye sahip ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.