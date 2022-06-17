Cono mahallesine uyuşturucu operasyonu Mahalledeki metruk binalar, şüpheli araçlarda arama yapan ekipler, 1,16 gram esrar, 0,72 gram eroin ve 0,57 gram bonzai ele geçirdi

Adana’da 'Cono mahallesi' olarak bilinen Ulubatlı Hasan Mahallesi'ne uyuşturucu operasyonu yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ile Yüreğir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesinde 'Cono Aşireti'nin yaşadığı Ulubatlı Hasan Mahallesi’nde uygulama yaptı. Uyuşturucu madde satışının yoğun olduğu mahalleye giren çok sayıda ekibe, dron da havadan destek verdi. Mahalledeki metruk binalar, şüpheli araçlarda arama yapan ekipler, 1,16 gram esrar, 0,72 gram eroin ve 0,57 gram bonzai ele geçirdi. Ayrıca uygulamada 2 şüpheli de gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheliler, ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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