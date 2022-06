Adana’nın kırsal ilçesi Feke'de 4 kadın girişimcinin kurduğu lavanta bahçeleri 49 kadına daha ilham oldu. Kadınların 510 dönümde oluşturduğu lavanta bahçeleri ziyaretçi akınına uğruyor.

Kırsal bölgede yaşayan kadınlar, 4 kişi başladıkları lavanta hayallerini 46 kadın ile birlikte 510 dönüm araziye yaydı. Haziran ayında açmaya başlayan mor lavanta bahçeleri açık hava fotoğraf stüdyosuna dönüşürken, kadınlar lavantalardan elde ettikleri, sabun, buket, yağ, kolonya gibi ürünleri bahçelerinde satışa sunuyor.



“Çorak araziler lavanta ile ekonomiye kazandırıldı”

Lavanta bahçesine yağlık ve görsellik lavanta ekimi yapan ve her yıl binlerce ziyaretçinin bahçelerine gelmesinden duyduğu memnuniyeti aktaran Selvar Özsoy (58), “Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın desteği ile tarlamızı ektik. Çorak, bir işe yaramayan tarlaydı. Şimdi ziyaretçiler geliyor. Lavanta sayesinde iş kadını olduk. Lavanta sepeti, taç, demet yaptırdık. Beni çok mutlu hissettirdi en önemlisi bu ürün su istemiyor” dedi.

Lavantaları her yıl daha da büyüyerek hayallerini de bahçelerinde büyüten kadınlardan Zeliha Mert ise "Babam bu tarlada buğday ekerdi ve yaban hayvanları zarar verirdi. Bu yıl dördüncü senesi ve şimdi yaban hayvanları hiç gelmiyor. Lavantalardan güzel bir verim elde ediyoruz. Geçen sene çok fazla turist akımı oldu bu sene daha fazla olacağını düşünüyoruz. Tarlalarda festival havası var" dedi.



“510 dönüm arazide 410 bin lavanta fidanı toprakla buluştu”

Tarlalarda zirai inceleme yapan Adana Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Birimi Ziraat Mühendisi Cemal Yalçınkaya da, “Burada lavanta projesini uygulamaktayız. Başkanımız Zeydan Karalar'ın talimatıyla Feke bölgemize özellikle önem veriyoruz ve burada lavanta bahçesi projemizi, lavanta bahçelerimizi yapıyoruz. 46 kadına 410 bin adet lavanta fidesi kadınlarımıza ve genç çiftçilerimize hibe olarak verildi. Hiçbir katkı payı alınmamakta. Adana’da tüm bölgelerimizde desteklerimiz devam etmekte. 510 dönüm arazi lavanta bahçesine dönüştü. Burada çiftçilerimizin arazilerini kontrol ediyoruz. Eksikleri varsa temin ediyoruz” diye konuştu.



“Lavanta denince gözlerimizin içi parlıyor”

Tapaneli Kadın Kooperatifi Başkanı Hilal Köz, kadınları başarıya götüren sürecin 2019 yılında başladığını belirterek, “İlk önce Tarım ve Orman Bakanlığının başlattığı 2019 Genç Çiftçi Projesi'yle biz bu projeye başladık. 4 arkadaş ile. Biz ektiğimizde büyükşehir belediyesi bize ‘Atıl arazisi olanları nasıl değerlendirebiliriz’ dedi. Biz de büyükşehire başvuru yaparak hibe desteği aldık. Şu anda da büyükşehirin desteği ve Tarım ve Orman Bakanlığı’nın kırsal kalkınma GIDAK projesinin destekleriyle şu an 46 kadına ulaştık. Önce evlerimizde kendi hallerinde, çocuklarına bakan kadınlardık. Şimdi lavanta denince gözlerimizin içi parlıyor. Çünkü özellikle de kadınların bu bahçede kadınlara ait olması çok güzel. Büyükşehir belediyesi de kooperatife üye olmalarını ve kadınlara ait olması, arazinin kadınlara ait olmasını şart koşarak lavanta fidelerini vermişti. Ve hala bu proje devam ediyor” dedi.

