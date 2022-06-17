'Cono' aşiretinin yaşadığı mahallede dronlu uygulama

Anıl ATAR-Yaşar SERİNTÜRK/ADANA,(DHA)ADANA'da çok sayıda polis, Cono Aşireti'nin yaşadığı mahallede dronlu uygulama yaptı. Metruk binalar ve şüpheli araçlarda yapılan aramalarda uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ile Yüreğir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesinde Cono Aşireti'nin yaşadığı Ulubatlı Hasan Mahallesi´nde uygulama yaptı. Uyuşturucu madde satışının yoğun olduğu mahalleye giren çok sayıda ekibe, dronla da havadan destek verildi. Mahalledeki metruk binalar ve şüpheli araçlarda arama yapan ekipler 1,16 gram esrar, 0,72 gram eroin ve 0,57 gram bonzai ele geçirdi. Ayrıca uygulamada 2 şüpheli de gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheliler, ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2022-06-17 10:59:49
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