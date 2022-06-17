Hazine ve Maliye Bakanı Nebati Adana’da

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Adana’ya geldi.

Bir dizi ziyaret ve toplantı için sabah saatlerinde Adana’ya gelen Bakan Nebati, ilk olarak Adana Valiliğini ziyaret etti.

Milletvekillerinin de eşlik ettiği ziyarette Bakan Nebati, Valilik Şeref Defteri’ni imzaladı. Daha sonra Nebati, Adana Valisi Süleyman Elban ile basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Halkbank Üreten Kadınlar Buluşması'na katılacak, AK Parti Adana İl Başkanlığını ziyaret edecek, Adana İş Dünyası Buluşması'na iştirak edecek.

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