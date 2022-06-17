Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Adana'da



Yusuf KANTARLIEser PAZARBAŞI/ ADANA, (DHA)- HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Adana'da valiliği ziyaret etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, ziyaretlerde bulunmak için Adana'ya geldi. Vali Süleyman Elban ve kent protokolü tarafından valilik bahçesinde karşılanan Bakan Nebati, daha sonra şeref defterini imzaladı. Vali Elban ile basına kapalı görüşen Bakan Nebati, daha sonra 'Halkbank Üreten Kadınlar Buluşması'na katılmak için valilikten ayrıldı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI

2022-06-17 11:20:33



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.