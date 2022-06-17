Adana'da 514 bin 831 öğrenci karne sevinci yaşadı

Adana'da 20212022 eğitimöğretim yılı sonunda 514 bin 831 öğrenci karne sevinci yaşadı.

Vali Dr. Süleyman Elban, eğitimöğretim yılının tamamlanması nedeniyle Çukurova ilçesindeki Sabancı İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı.

Törene Çukurova Kaymakamı Mustafa Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Vali Dr. Elban, karne dağıtım etkinliğinde yaptığı açıklamada 20212022 eğitimöğretim yılının Adana’da oldukça verimli geçtiğine dikkat çekti, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Adana’daki eğitim ve öğretimdeki başarı çıtasını yükseltmenin en önemli hedefleri arasında oyduğunu söyleyen Vali Elban, “Bugün itibarıyla ilimizdeki ilk ve orta dereceli 1380 okulumuzda toplam 514 bin 831 öğrencimiz karne alma sevincini yaşıyor. Bizler de bu önemli günde değerli öğrencilerimizin sevincine ve heyecanına ortak oluyor, her zaman yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Öğrencilere karnelerini veren ve onlarla sohbet eden Vali Elban, eğitimöğretim yılı boyunca yoğun bir tempoda çalışan öğrencilere yaz tatilinde bolca dinlenmeleri, eğlenmeleri ve kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.