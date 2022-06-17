Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Adana'da (3)



'TÜRKİYE G20 ÜLKELERİ ARASINDA EN HIZLI BÜYÜYEN EKONOMİ'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Halkbank Üreten Kadınlar Buluşması'nın ardından AK Parti Adana İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. İl Başkanı Mehmet Ay ile bir araya gelen Bakan Nebati, daha sonra kentteki bir otelde 'Adana İş Dünyası Buluşması' programına katıldı. Burada bir konuşma yapan Bakan Nebati, Türkiye'nin üretim, ihracat, yatırımlar ve istihdam bakımından son dönemde önemli başarılara imza attığını, 2021 yılında salgın koşullarına rağmen yüzde 11 oranında büyüyerek son 10 yılın en yüksek performansına ulaştığını ve G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ekonomiye sahip olduğunu belirtti.

'İHRACATIMIZ TARİHİ REKORLAR KIRMAYA DEVAM ETTİ'

"Ekonomimiz, 2022 yılının ilk çeyreğinde de yıllık bazda reel olarak yüzde 7,3 büyüyerek güçlü performansını devam ettirdi" diyen Bakan Nebati, şunları söyledi:

"Bu dönemde iç talebin büyümeye katkısı 3,9 puan, net dış talebin katkısıysa 3,5 puan şeklinde gerçekleşti. Böylece, 2021 yılı ilk çeyreğinden itibaren elde ettiğimiz dengeli büyüme kompozisyonunu, 2022 yılının ilk çeyreğinde de devam ettirdik. Türkiye, pandemi sonrası dönemde küresel tedarik zincirinde yaşanan kırılmaları en iyi şekilde değerlendirerek önemli ihracat fırsatları yakaladı. 2002 yılında Türkiye´nin dünya ihracatından aldığı pay yüzde 0,55´ken, 2021 yılında yüzde 1 eşiğini aşmış durumda. Bu rakamlar, son 20 yılda ülkemizin, dünya ortalamasının neredeyse 2 katı bir hızla yol aldığını da net bir şekilde gösteriyor. Nitekim ihracatımız 2021 yıl sonunda 225,3 milyar dolara, 2022 Mayıs ayında da 242,6 milyar dolara ulaşarak tarihi rekorlar kırmaya devam etti. Son 21 ayın 19´unda ihracat rekoru kırdık. İhracatçılarımızın devam eden gayretleriyle de 2022 yılında 250 milyar dolar ihracat hedefimize ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. Cumhurbaşkanlığımızın liderliğiyle cumhuriyetin 100'üncü yılındaki hedefimiz de inşallah, 300 milyar dolarlık ihracat yapmak, yeni rekorlara doğru beraberce ilerlemek."

'KATEDİLEN MESAFE İŞ GÜCÜ PİYASASINA OLUMLU YANSIDI'

Ülke ekonomisinde katedilen mesafelerin iş gücü piyasasına da olumlu yansıyarak hem istihdamın hem de iş gücü verimliliğinin artmasını sağladığını anlatan Bakan Nebati, şöyle konuştu:

"Böylece toplam istihdamımız 2022 Nisan itibarıyla 30,4 milyon kişiye ulaşmış bulunuyor. Salgının derinden hissedildiği 2020 yılı nisan ayına göre oluşturduğumuz ilave istihdam da 5 milyonu aşmış durumda. Böylece salgın öncesi döneme göre OECD ülkeleri arasında istihdamını en çok artıran ülke Türkiye oldu. Tüm veriler, Türkiye´nin üretimde, ihracatta ve en önemlisi istihdamda atılımlar yaptığını açıkça gösteriyor. Küresel ekonomideki zorlukların önemli ölçüde arttığı bu dönemde elde ettiğimiz başarılarda kuşkusuz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde uyguladığımız makro politika seti etkili oldu. Ayrıca kamu maliyesi ve bankacılık sektörümüzdeki güçlü görünümle ülkemizin düşük borçluluk seviyeleri bu tabloyu daha da umut verici hale getiriyor. Ocak-mayıs 2022 döneminde bütçe 124,6 milyar lira fazla vermiş olup bu durum, mali disiplinin devam ettiğini teyit ediyor. Önümüzdeki süreçte de kamu maliyesindeki sağlam duruşumuzu kararlılıkla sürdüreceğiz. Değerli Katılımcılar; küresel ölçekte yaşanan büyük çalkantılara rağmen, ekonomimizdeki tüm bu başarı ve kazanımlar ortadayken, bir kısım çevreler ne yazık ki ülkemiz özelinde karamsar senaryolar üretmekte ısrar ediyorlar. Satın alma gücü paritesine göre 18. sıradan 2021 yılı itibarıyla 11'inci sıraya yükselen Türkiye ekonomisinin başarısını, konjonktürel birkaç veriyi kullanarak gölgede bırakmaya çalışıyorlar. Hatta hatta, Türkiye ekonomisinin bir serbest piyasa ekonomisi olduğunu sorgulatmak için çeşitli mecralarda olmadık spekülasyonlara girişiyorlar. Altını çiziyorum: Türkiye, serbest piyasa koşulları altında istikrarlı ve dengeli bir şekilde büyümeye devam eden liberal bir ekonomidir."

'TÜM DÜNYADA YÜKSEK ENFLASYON SORUNU YAŞANIYOR'

Tüm dünyada Rusya-Ukrayna savaşı ve kuraklık nedeniyle artan gıda fiyatları, yükselen enerji fiyatları, arz-talep uyumsuzlukları, tedarik zincirlerindeki bozulmalar ve artan navlun maliyetleri sebebiyle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler de dahil olmak üzere yüksek enflasyon sorunu yaşandığını anlatan Bakan Nebati, "İçinde bulunduğumuz 2022 yılında brent petrolün ortalama varil fiyatı yüzde 50´nin üzerinde artışla 110 dolar seviyelerine kadar yükseldi. Doğal gaz fiyatlarıysa 2020 yılından bu yana yaklaşık 10 kat artış gösterdi. Girdi maliyetlerimizdeki bu olağan dışı artışlar doğal olarak ülkemizdeki fiyatlamaları da etkiliyor; hayat pahalılığına sebep oluyor. Bununla birlikte, fiyatlardaki yükselişte arz yönlü ve maliyet artışı kaynaklı faktörlerin belirleyici olması fiyatlardaki bu bozulmanın geçici nitelikte olduğuna işaret ediyor. Büyük ölçüde dışsal faktörlerden ve beklentilerdeki kötüleşmeden kaynaklanan fiyat artışlarının, vatandaşlarımıza asgari düzeyde yansıması için azami gayret gösteriyor ve gerekli adımları hız kesmeden atmaya devam ediyoruz. Hane halkının tüketim sepetinde önemli yer tutan gıda, temizlik ve hijyen malzemeleri gibi belirli ürünlerde ve meskenlerde kullanılan elektrikte KDV indirimi yaptık. Ayrıca kamunun önemli bir oyuncu olduğu sektörlerde yönetilen/yönlendirilen fiyatlar vasıtasıyla enflasyonist baskıları azaltıcı tedbirler aldık. Elektrik ve doğalgaz gibi stratejik alanlarda yüksek oranlı sübvansiyonlarla vatandaşlarımızı, KOBİ ve sanayicilerimizi destekledik. Yakın zamanda da kira artışlarını yüzde 25´le sınırladık. Böylece vatandaşlarımızı fahiş artışlardan koruma yönünde önemli bir adım attık. Ayrıca bazı stratejik ürünlere yönelik dış ticaret tedbirlerini devreye aldık" ifadelerini kullandı.

'ENFLASYONLA MÜCADELEYE KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ'

Tüm atılan bu adımlarla enflasyonla mücadeleyi desteklemek üzere devlet olarak 2022 yılında 241,3 milyar lira vergi gelirinden vazgeçildiğini anlatan Bakan Nebati, şunları söyledi: "Önümüzdeki dönemde de Gıda Komitesi ve Fiyat İstikrarı Komitelerimizde aldığımız kararlarla arz güvenliğini ve istikrarını güçlendirmeye ve enflasyonla mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz. Diğer yandan, makroekonomik ve finansal istikrarı kuvvetlendirmeye yönelik ilave tedbirlerle enflasyonla mücadele sürecimizi destekliyoruz. Kredilerin tüketimden ziyade üretime kanalize edilmesini sağlamak üzere tüketici kredilerindeki makro ihtiyati tedbirleri sıkılaştırıyoruz. Bu kapsamda, tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırını, 50-100 bin TL arasında olan krediler için 24 ay, 100 bin TL üzerindeki krediler için 12 ayla sınırlandırdık. Ayrıca, tüketici kredilerinden alınan BSMV oranını yüzde 5'ten yüzde 10'a çıkardık. Bu adımları atarken dar gelirli vatandaşlarımızın kredi ihtiyaçlarını gözeterek, 50 bin liraya kadar olan tüketici kredilerinde bir vade sınırlaması getirmedik. Önümüzdeki dönemde de dar gelirli vatandaşlarımıza yönelik pozitif ayrımcılık anlayışımızı mali disiplinden vazgeçmeden sürdürmeye devam edeceğiz."

'YENİ KREDİ PAKETLERİNİ UYGULAMAYA ALDIK'

İş dünyasının finansmana erişimini desteklemek, yatırım ve ihracat olanaklarını geliştirmek amacıyla son dönemde selektif kredi politikasıyla yeni kredi paketlerini uygulamaya aldıklarını belirten Bakan Nebati, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, Kredi Garanti Fonu (KGF) aracılığıyla 2022 yılı başında toplam 60 milyar lira kefalet limitiyle 3 farklı KGF paketini yürürlüğe koyduk. Yakın zamanda selektif kredi politikamıza yeni bir enstrüman daha ekleyerek ihracatçılara ve turizm sektöründe faaliyet gösteren girişimcilere uygun faizli ve uzun vadeli TL cinsinden kredi imkanı sunuyoruz. Bu kapsamda toplam büyüklüğü 150 milyar liraya ulaşan, 2 yıla kadar geri ödemesiz olmak üzere 3 ila 10 yıl arası vadelerde krediler veriyoruz. Kredinin maliyeti yıllık yüzde 9´lara kadar inebiliyor. Gelinen aşamada, bu kredi için başvurular Kalkınma ve Yatırım Bankası tarafından alınıyor. Ayrıca, Türk Eximbank, dış ticaret faaliyetlerine katkıda bulunacak yatırım projelerinin ve katma değeri yüksek firmaların ihracata yönelik finansman ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor."

'ASGARİ ÜCRETİ VERGİ DIŞI BIRAKTIK'

Vergi kanunlarında yatırımı, üretimi, istihdamı, ihracatı teşvik edecek pek çok düzenleme yaptıklarını, ihracat yapan şirketlerin kurumlar vergisi oranını 1 puan indirdiklerini ve asgari ücreti vergi dışı bıraktıkları kaydeden Bakan Nebati, şöyle devam etti:

"Yeni nesil teknolojilerin gelişmesini teşvik etmek amacıyla Türkiye´de gerçekleştirilen AR-GE faaliyetleri kapsamında üretilen elektrikli motorlu taşıt araçlarının geliştirilmesi için alınan mühendislik hizmetlerine 2023 sonuna kadar KDV istisnası getirdik. KDV´de İsteğe Bağlı Tam Tevkifat uygulamasını hayata geçirdik. Ticarette, mal alım-satım işlerinde sahte belge nedeniyle KDV´den sorumlu tutulacağı kaygısı yaşayan tüm mükelleflerimize önemli bir kolaylık getirdik. Tarafların anlaşmasına bağlı olarak satıcıya ödenecek KDV´nin tamamının devlete ödenmesi durumunda bu alışverişteki belgelerden hiçbir şekilde sorumlu olunmamasını sağladık. İmal ettikleri malları doğrudan ihraç eden imalatçıların, ihracat bedelinin yüzde 10´una kadar devreden KDV tutarıyla sınırlı olarak iade talep etme imkanı getirdik. Böylelikle bu kapsamdaki ihracatçılarımızın iadelerini çok daha kolay bir şekilde almalarının önünü açtık. Enflasyon düzeltmesini 2023 yılı sonuna erteledik. 2023 yıl sonunda yapılacak enflasyon düzeltmesi nedeniyle oluşan geçmiş yıl kârlarının da vergiye tabi tutulmamasını sağladık."

'SALGIN TÜM DÜNYAYI OLUMSUZ ETKİLEDİ'

Salgın döneminden bu yana yaşanmakta olan küresel olumsuzlukların, tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye'yi de etkilediğini kaydeden Bakan Nebati, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Biliyoruz ki 'hiçbir zafere çiçekli yollardan gidilmez'. Bu yollar çoğunlukla engebeli ve yorucudur. Ancak zafere ulaştığınızda yaşadığınız zorlukların tamamı unutulur. Biz, tarih bilincine sahip olmanın ötesinde tarihe yön vermiş, her zorlukla beraber bir de kolaylığın olduğunu bilen bir milletiz. Bizi biz yapan yegane unsurlardan biri, zorluklar karşısındaki dirayetli duruşumuzdur. Salgın döneminden bu yana yaşanmakta olan küresel olumsuzluklar, tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkiledi. Ancak biz bu süreci güçlü sağlık sistemimiz, sağlam makroekonomik temellerimiz, dinamik ve donanımlı beşeri sermayemizle hamd olsun aşmayı başardık. Şekillenmekte olan yeni küresel dengeler elbette yalnızca olumsuzluklar ve zorluklar değil, aynı zamanda yeni fırsatları da getiriyor. Birçok rekabetçi avantajımız, üretim gücümüz ve keskin girişimci zekasına sahip iş insanlarımızla bu süreçten en karlı çıkan ülkelerden biri olmamız çok mümkündür. Bu doğrultuda, Adana´nın azimli, mücadeleci ve girişimci ruha sahip iş insanları olarak sizlere çok iş düşüyor. Bu yeni dönemde oluşan bölgesel ve küresel fırsatları en iyi şekilde değerlendireceğinize ve yepyeni başarılara imza atacağınıza eminim. Geçen yıl sonunda Hakk´ın rahmetine kavuşan değerli düşünce insanı ve edebiyatçımız Sezai Karakoç´un çok sevdiğim bir ifadesi var: "Geceye yenilmeyen her insana, ödül olarak bir sabah, bir gündüz ve bir güneş vardır" diyor üstad. Bizler, geceye yenilmeden, hatta bu süreyi gündüze yönelik tüm hazırlıklarımızı eksiksiz yaparak yolumuza devam edeceğiz. Kulaklarınıza sürekli karamsarlık fısıldayan, çeşitli mecralarda bittik-battık senaryoları yazmaktan usanmayanlara sakın kulak vermeyin. Onlar önceki krizlerde de benzer nakaratları yine söylüyorlardı. Nasıl ki 2008 Küresel Finans Krizi´nden, 2011 Avrupa Borç Krizi´nden büyüyerek çıktıysak; nasıl ki Gezi kışkırtmasını, hain darbe girişimini ve önümüze çıkartılan nice engelleri birer birer aşıp yolumuza güçlenerek devam ettiysek, bu dönemi de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aynı ruhla aşmasını biliriz. Biz sabrı da sebatı da gayreti de iyi biliriz; kimsenin en ufak bir şüphesi olmasın." (DHA)

Nuri PİR-Yaşar SERİNTÜRK/ADANA,(DHA) DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR-Yaşar SERİNTÜRK

2022-06-17 16:01:57



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