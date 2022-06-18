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Canlı cerrahi uygulamasını 15 bin cerrah izledi Jinokolojik onkolojide, 2 üniversiteden Adana'da önemli organizasyon

İHA

Canlı cerrahi uygulamasını 15 bin cerrah izledi Jinokolojik onkolojide, 2 üniversiteden Adana'da önemli organizasyon

Minimal İnvaziv Jinekolojik Onkoloji Derneği Adana Toplantısı'nın açılışı Başkent Üniversitesi Adana Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kışla Yerleşkesi'nde gerçekleşti.
Laparoskopik cerrahi yöntemlerin ele alındığı bu önemli toplantı, Başkent Üniversitesi ve Çukurova Üniversitesi’nin Jinekolojik Onkoloji bölümleri, Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği (TRSGO), Minimal İnvaziv Jinekoloji Derneği (MİJİD) ve Minimal İnvaziv Jinekolojik Onkoloji Derneği (MIJOD) tarafından ortak düzenlendi.
Başkent Üniversitesi Adana Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Hüsnü Çelik açılış konuşmasında, “Üç ana derneğin başkanlarının katılım yönüyle de önemli olan bu toplantı aynı zamanda bir kurs niteliğini taşıyor. Gelişmiş üst düzey cerrahi tekniklerin sunulacağı toplantıda, ülkenin bu alanda yetişmiş en iyi bilim insanlarının vereceği konferanslar ve sunumlar, kendilerini geliştirmek isteyen tüm cerrahlar için önemli bir eğitim olacaktır. TRSGO Başkanı Ali Ayhan geçmiş yıllarda farklı uluslararası organizasyonlarda ayrı ayrı iki kez "yaşam boyu başarı ödülü" ile ödüllendirilmiş dünyanın en saygın otoritelerinden birisidir. Ayrıca, pandemi döneminde yaptığı çalışmalardan dolayı en prestiji jinekolojik onkoloji dergisinde yayımlanan makalede Ali Ayhan Hoca'nın yaptığı mücadeleler derginin editörü tarafından makalenin sonuna 'şövalyenin hayatı kendisine değil ona ihtiyacı olanlara aittir' yazılmıştır. ” vurgusu yaptı.

"Adana sağlıkta önemli bir merkez"
Adana'nın, üst düzey cerrahi tekniklerin uygulandığı iki büyük sağlık kuruluşuna sahip Türkiye’nin ikinci büyük metropolü olduğunu ifade eden Prof. Dr. Çelik, "Adana geniş ulaşım olanakları ile yaklaşık 10 milyon interlandı olan bir bölgedir diyebiliriz. Özellikle sağlık turizminde Ortadoğu’dan gelecek hastalar için bu bölge önem arz etmektedir’’ diye konuştu.
Endoskopik cerrahilerin (kapalı cerrahiler) hasta dostu olduğunun altını çizen Prof. Dr. Çelik, şöyle devam etti; “Daha önceki yıllarda büyük kesiler ile yapılan cerrahiler şimdi 1 cm kamera ile yapılmakta. Hastalar ertesi gün evine gidebilecek kadar hızlı iyileşmektedir. Bu durum hasta ve hastane dostu olmakla birlikte, sağlık turizmi açısından son derece önemlidir. Saatlerce süren cerrahiler sonrasında hasta ertesi gün geldiği şehre ya da ülkesine gidebilmektedir. Böylece sistemler daha aktif çalışabilmektedir."

"İlgiden oldukça memnunuz"
MİJOD Başkanı Prof. Dr. İlkkan Dünder ise Minimal İnvaziv Jinekolojik Onkoloji Derneği'ni Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği’nin bir alt grubu olarak 28 Aralık 2014'te kurulduğunu belirterek, "Özellikle Mete Güngör’ün katkılarıyla, Jinekolojik Endoskopi platformu gibi bir platform oluşturduk. MİJOD, MİJİD ve Robotik Jinekolojik Cerrahi Dernekleri birlikte toplantılar yapmaya başladık. Biz Minimal İnvaziv Jinekolojik Cerrahi Kongrelerini 3 dernek altında yapıyoruz. Kongrelerimize katılım oldukça yoğun. Bu kongrelerin endoskopik cerrahi camiasında, jinekolojide çok önemli bir yeri var. Kongrelerimize sizlerin de ulaşmasını sağlamak için bölgesel toplantılar yapıyoruz. Bunlardan biri de Minimal İnvaziv Jinekolojik Onkoloji Derneği’nin Başkent Üniversitesi ve Çukurova Üniversitesi kadın doğum bölümleri ile birlikte gerçekleştirdiği bu toplantı. Tüm katılımcılara teşekkür ederiz bizler sizlerle güçleniyoruz’’ şeklinde konuştu.

"Hocalarımız bu işi oldukça ileri taşıdılar"
Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Ali Ayhan, "Değerli dernek başkanları, sevgili meslektaşlarım derneği ilk kurduğumuz günden bugüne kadar geçen zamanda, farklı dernekler de kurulmakla birlikte, hocalarımız bir bayrak yarışıyla bu işi oldukça ileri taşıdılar. Gördüğüm kadarıyla da hepsi bilgi ve birikimlerini sizlerle paylaşmak ve büyümek istiyorlar. Bu bizim için oldukça önemli. Bu derneklerde çalışan meslektaşlarımız yaptıkları konuşmalar ve uygulamalarla sadece ulusal değil, uluslararası platformlarda da aranan hocalarımız oldular. Şunu da belirtmek isterim ki Cumhuriyet Bayramımızın 100. Yılında düzenleyeceğimiz ESGO’da hep birlikte çalışarak ülkemize yakışır bir kongre yapacağımıza inanıyorum ve hepinizi şimdiden davet ediyorum. Bugün ve yarın çok güzel toplantılar gerçekleşecektir. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum" dedi

15 bin kişi izledi
Minimal İnvaziv Jinekolojik Onkoloji Derneği Adana Toplantısı’nın ilk gününde, kadın kanserlerinde teorik oturumların ardından, en yüksek teknolojik görüntüleme sistemleri kullanılarak yapılan ameliyatlar, konferans ortamına canlı olarak aktarıldı. Dünyaca tanınmış Prof. Dr. Hüsnü Çelik tarafından son teknoloji görüntüleme sistemleri, son teknoloji cerrahi ekipmanları ile yapılan ameliyatlar Cerrahi TV’nin web tabanlı yayını ile Türkiye başta olmak üzere tüm dünyada 15 binden fazla cerrah tarafından aynı anda izlendi. Toplantı ikinci gününde de konferans, canlı cerrahi ve soru cevaplarla, Çukurova Üniversite’sinde devam etti.

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