Yayaya çarpmamak için yaptığı manevra ile takla attı

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Adana’nın Kozan ilçesinde yayaya çarpmamak için manevra yapan otomobil sürücüsü takla attı. Sürücü araçtan yara almadan kurtulurken tedbir amaçlı hastanede kontrol altına aldı.



Edinilen bilgilere göre, Kozan ilçesinden Feke istikametine ilerleyen 01 RS 545 plakalı araç sürücüsü Mutlu Özkan yolun karşına geçmek isteyen yayaya çarpmamak için direksiyon hâkimiyetini kaybederek aracı ile takla attı. Olay yerine gelen CANKUR ve sağlık ekipleri ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Takla atan araçtan yara almadan kurtulan sürücü tedbir amaçlı hastanede kontrol altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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