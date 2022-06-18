Başkan Sancak’tan Balotelli açıklaması

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor’un Başkanı Murat Sancak, Mario Balotelli’nin transferi hakkında çıkan haberleri yalanladı.

Adana Demirspor’un yıldız golcüsü Mario Balotelli hakkında son dönemde birçok transfer haberi çıktı. Adana Demirspor’un Başkanı Murat Sancak ise transfer iddialarını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yalanladı.

Başkan Sancak’ın açıklaması şöyle:

“12 gündür Balotelli ile ilgili çıkan haberle ilgili, bana ulaşan, talep eden olmadı Türkiye’den.”

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