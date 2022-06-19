Sınava son anda yetiştiler Adana’da bazı adaylar YKS’nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri sınavına son anda yetişti

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Adana’da bazı adaylar YKS’nin ikini oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri sınavına son anda yetişti.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) bugün saat 10.15'te başladı. Sınav öncesinde adaylar didik didik aranarak salonlara alındı. Adaylar tüm uyarılara rağmen yine yasaklı malzemelerle geldi. Sınav 10.15’te başlasa da adaylar saat 10.00’da sonra sınava alınmadı. Adana’da bazı adaylar sınava son anda yetişti. Uyarıyla adaylar koşarak görevlilerin yanına gitti. 180 dakika sürecek AYT'de "Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler1" testi 40 sorudan oluşacak. Bu testte adaylar, Türk Dili ve Edebiyatından 24, Tarih1'den 10, Coğrafya1'den 6 soru yanıtlayacak.

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