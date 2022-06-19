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Polis huzurevindeki “babaları” unutmadı Adana polisi babalar gününde Adana Huzurevinde yaşamını sürdüren babaları ziyaret etti

İHA

Polis huzurevindeki “babaları” unutmadı Adana polisi babalar gününde Adana Huzurevinde yaşamını sürdüren babaları ziyaret etti

Adana polisi babalar gününde Adana Huzurevinde yaşamını sürdüren babaları ziyaret etti.
Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, ‘Babalar Günü’nde huzurevinde kalan yaşlıların ziyaret edilerek, onlara moral ve destek verilmesini istedi. Bu talimat üzerine Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, merkez ilçe Çukurova’ya bağlı Huzurevleri Mahallesi’nde yer alan; ‘Şehit Kara Pilot Serhat Sığnak Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.
Evlatları tarafından sahip çıkılmadığı gibi kaderine terk edilen ya da kimsesi olmadığı için huzurevine sığınan yaşlılara kırmızı karanfil dağıtıp, onların ‘Babalar Günü’nü kutlayan polis, onlara evlatlarının yokluğunu hissettirmedi. Kimi huzurevi sakinleri, bu anlamlı jest karşısında duygulanıp, gözyaşlarına hakim olamadı. Yaşlılarla yakından ilgilenip, onlarla keyifli sohbetler yapan ekipler, sorun ve sıkıntıları da dinledi.
Huzurevindeki bloklarda kapı kapı dolaşıp, ‘Babalar Günü’ kutlaması yapan ekiplerin bu jestine bir huzurevi sakini de jestle karşılık verdi. Nihat Aşar’ın yazıp, Teoman Alpay’ın bestelediği, Zeki Müren’in sesiyle de efsaneleşen; ‘Nasıl geçti habersiz; o güzel yıllarım’ şarkısı, huzurevinde kalan yaşlı bir kadın tarafından, bu kez polisler için seslendirildi. Duygu dolu anların yaşandığı ziyarette; objektiflere de ölümsüz anılar yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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