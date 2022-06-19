Yaz spor okulları 21 Haziran'da başlıyor

Çukurova Belediyesi tarafından açılan yaz spor okulları 21 Haziran Salı günü törenle başlayacak. Gündüz Tekin Onay Tesislerinde yapılacak açılış törenine binlerce öğrenci ile velilerinin katılması bekleniyor. Yaz spor okullarında futbol, tenis, savunma sporları, jimnastik ve yüzme eğitimi verilecek.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, 7 kulüpte futbol, 7 kulüpte tenis, 2 kulüpte savunma sporları, 1’er noktada da jimnastik ve yüzme kursları verileceğini açıkladı. İşbirliğinden dolayı tüm kulüplere teşekkür eden Başkan Çetin, “Çocuklarımızı spor ve kültür sanat etkinliklerine yönlendirmek istiyoruz. Çünkü ancak bu şekilde gençlerimizi ve çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutabiliriz. Bu amaçla tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz” dedi.

21 Haziran Salı günü saat 18:00’de Gündüz Tekin Onay Tesislerinde başlayacak açılış törenine tüm Adanalıları davet eden Başkan Çetin, tüm çocukları da spor yapmaya davet etti.

Kurslar şu kulüplerde verilecek:

Futbol: Bayındırlıkspor Tesisleri Güzelyalı Mah. Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü İçerisi, Çukurovaspor Tesisleri Huzurevleri Mah. 77019 Sok. No: 3 İbni Sina İlköğretim Okulu Yanı, Çukurova Demirspor Tesisleri Kurttepe Mahallesi 85017 Sk. No:7 Çukurova Eski Kaymakamlık Yanı, Gündüz Tekin Onay Tesisleri Toros Mah. Gündüz Tekin Onay Sk. Gündüz Tekin Onay Tesisleri, Toroslar 1922 Tesisleri Belediyeevleri Mah. Çukurova Belediyesi Arkası, Yüzüncüyılspor Tesisleri Yüzüncüyıl Mah. 85001 Sk. Cumhuriyet Villaları Bitişiği, Torosspor Tesisleri Toros Mah. Buhara İlköğretim Okulu Karşısı

Tenis: Çağla Büyükakçay Tenis Kortları Mahfesığmaz Mah. 79133 Sok. Ortadoğu Okulları Karşısı, Çukurova Tenis Kortları Belediyeevleri Mah. 84220 Sok. No:32, Gazilerspor Parkı 1 Güzelyalı Mahallesi 81147 Sok, İlhan Darendelioğlu Spor Kompleksi Güzelyalı Mahallesi 81192 Sok. İsmail Sefa Özler Anadolu Lisesi Yanı, Muhteşem Ekenler Spor Kompleksi Mka Tenis Akademisi Güzelyalı Mah. 81116 Sok. No:13, Şehit Anaları Tenis Kortu Güzelyalı Mah. 81209 Sok. Agiad Ortaokulu Bitişiği, Yusuf Konaklı Tenis Akademisi Yurt Mahallesi Barış Manço Bulvarı Yurt Mahallesi Muhtarlığı Yanı

Mücadele ve Savunma Sporları: Ergenekon Spor Kulübü Muay ThaiWushuKung Fu Yurt Mahallesi 71507 Sok. Erdem Apt. Altı No: 1, Karate Duruk Spor Kulübü

Cimnastik: Yıldız Çocuklar Spor Kulübü

Yüzme: Hayalpark Tesisleri Açık Havuz

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