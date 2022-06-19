Teğmen evinde vurulmuş olarak ölü bulundu

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Ali ARSLAN/SAMANDAĞ(Hatay),(DHA)- HATAY´ın Samandağ ilçesinde Çevlik Sahil Güvenlik Komutanlığı´nda görevli Teğmen Hüseyin Y. (29) evinde silahla vurulmuş olarak ölü bulundu.

Çevlik Sahil Güvenlik Komutanlığı´nda görevli Teğmen Hüseyin Y.´den bir süredir haber alamayan arkadaşları, Cemal Gürsel Mahallesi'nde kaldığı kiralık eve gitti. Hüseyin Y.´nin kapıyı açmaması üzerine arkadaşları ev sahibine haber verdi. Ev sahibi kapıyı açınca içeri giren arkadaşları Hüseyin Y.´yi tabancayla başından vurulmuş halde buldu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Hüseyin Y.´nin hayatını kaybettiğini belirledi. Hüseyin Y.´nin beylik tabancasının da yanında olduğu öğrenildi. Hüseyin Y.´nin cansız bedeni otopsi için Samandağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Ali ARSLAN

2022-06-19 13:22:33



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