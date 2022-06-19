Miras tartışmasında eski gelinini öldürdü (2)

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KIZI DA ÖLDÜRÜLMÜŞ

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde Mustafa K.'nin, miras nedeniyle çıkan tartışmada av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü Hatice Bayram'ın kızı Tuğçe Duman'ın (27) da geçen yıl cinayete kurban gittiği öğrenildi. Eşinden boşanma aşamasında olduğu öğrenilen ve evinden ayrılıp Kozan ilçesindeki annesi ile yaşamaya başlayan Tuğçe Duman'ın bu süreçte tanıştığı Furkan A. tarafından, dayısının dini nikahla birlikte yaşadığı Melek Elşemo (24) ile birlikte öldürüldüğü belirtildi. (DHA)FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Saimbeyli Ali GÖKDAL

2022-06-19 17:44:23



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