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Kadın kılığına girip eski eşini vurup, sevgilisini öldürdü Adana’da aile meclisinin aldığı karar üzerine kadın kılığına giren bir kişi eski eşini vurup, sevgilisini öldürdü Olaydan sonra polis yaptığı çalışmada cinayetin “töre saikiyle” işlendiğini tespit edip 9 kişiyi gözaltına alırken, 4 zanlı tutuklandı Eski kocanın kadın kılığına girip yanına da bir kişiyi alarak karı-koca görüntüsüyle cinayeti işlemeye gitmesi ise anbean kameraya yansıdı

İHA

Kadın kılığına girip eski eşini vurup, sevgilisini öldürdü Adana’da aile meclisinin aldığı karar üzerine kadın kılığına giren bir kişi eski eşini vurup, sevgilisini öldürdü Olaydan sonra polis yaptığı çalışmada cinayetin “töre saikiyle” işlendiğini tespit edip 9 kişiyi gözaltına alırken, 4 zanlı tutuklandı Eski kocanın kadın kılığına girip yanına da bir kişiyi alarak karı-koca görüntüsüyle cinayeti işlemeye gitmesi ise anbean kameraya yansıdı

Adana’da aile meclisinin aldığı karar üzerine kadın kılığına giren bir kişi, eski eşini vurup, sevgilisini öldürdü. Olaydan sonra polis yaptığı çalışmada cinayetin “töre saikiyle” işlendiğini tespit edip 9 kişiyi gözaltına alırken, 4 zanlı tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre olay, 9 Haziran gecesi merkez Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre biri kadın iki 2 şüpheli, 3 katlı binanın 2’nci katında oturan Yusuf Gença’nın (29) evinin önüne geldi. Evin zilini çalan şüpheliler, kapıyı açan Gença ile birlikte yaşadığı Hilal Ş.’ye (28) tabancayla kurşun yağdırıp, olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyup, eve gelen komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Gença’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Göğüs bölgesine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Hilal Ş. ise olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Adana Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsisinin ardından cenazesi alınan Gença toprağa verilirken, Hilal Ş.’nin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekip, olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı. Yapılan çalışmada Hilal Ş.’nin anlaşmazlık yaşadığı öne sürülen eşi Abidin Uçar’ı (27) 2 yıl önce terk edip, Gença’nın yanına taşındığı, daha sonra da boşandıkları tespit edildi. Ailesinin ise Hilal Ş.’ye, Gença’dan ayrılması ya da nikah kıyması için baskı yaptığı saptandı. Soruşturmayı bu yöne kaydıran ekipler, silahlı saldırının Hilal Ş.’nin eski eşi ile ağabeyi Şahan Ş.’nin (29) arkadaşı A.D. (17) tarafından düzenlendiğini, ailesinin ise azmettirici olduğunu belirledi.
Bu tespitler üzerine harekete geçen ekipler, Hilal Ş.’nin eski eşi Abidin Uçar, A.D., babası Hacı Ş. (56), kardeşleri Şahan Ş., Onur Can Ş. (25) ve Ali Ş. (19), annesi Elife Ş. (49), kuzeni Meltem S. (35) ile onun eşi Mehmet Sait S.’yi (35) adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Emniyette çapraz sorguya alınan şüphelilerin ifadesiyle; cinayetle sonuçlanan silahlı saldırının detayları ortaya çıktı. Hacı Ş. ile buluşan kardeşi Musa Ş., oğlu Şahan Ş.’nin eski damatları Abidin Uçar’ı eve çağırarak cinayeti planladıkları belirtildi.
Olay günü Hilal Ş.’nin yaşadığı mahalleye gelen kuzeni Mehmet Sait S. ile eşi Meltem S.’nin çevrede gözcülük yaptığı, amcası Musa Ş.’nin ise kadın kılığına giren Uçar ile şapka takan A.D.’yi otomobille eve yakın bir parka getirdiği belirlendi. Musa Ş.’den tabancaları alan Uçar ile A.D.’nin kol kola girip, aile rolü yaparak sokakta yürüdükleri, sonrasında da Gença’nın evine gittikleri tespit edildi. O anlar bir evin güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.
Şüpheli A.D.’nin, kapıyı açan Gença’yı vurmak için tetiğe bastığı ancak silahın ateş almadığı belirlendi. Sonrasında Uçar’ın tabancayla başına 3 el ateş ettiği Gença’yı öldürdüğü, silah seslerine uyanıp kapıya gelen eski eşine ise 2 el ateş ettikten sonra mermisinin bittiği saptandı. Evden koşarak çıkan şüphelilerin, Musa Ş.’nin otomobiline binerek olay yerinden kaçtıkları öğrenildi. Uçar ifadesinde, “Ben değil, yanımdaki A.D. ateş etti. Kayınpederim, nikahsız yaşadığı için eski eşimi vurmamı istedi” dedi. Diğer şüpheli A.D. ise silahı Uçar’ın ateşlediğini öne sürdü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abidin Uçar, A.D., Hacı Ş. ile Şahan Ş. çıkarıldığı mahkemece ‘töre saikiyle planlayarak kasten öldürme’ suçundan tutuklanırken, diğer 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adresinde bulunamayan amca Musa Ş.’yi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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