Aile meclisinde ölüm kararı verilen eski eşini; kara çarşaf giyerek vurmaya gitmiş



Anıl ATARYaşar SERİNTÜRK/ ADANA, (DHA)ADANA'nın Seyhan ilçesinde Yusuf Gença'nın (29) öldürüldüğü, Hilal Şahin'in (28) de ağır yaralandığı silahlı saldırının detayları ortaya çıktı. Eski eş Abidin Uçar (27) ile yanındaki A.D.'nin (17) düzenlediği silahlı saldırının, Hilal Şahin'in ailesi tarafından planlandığı belirlendi. Olay günü çarşaf giyen Uçar'ın, A.D.'nin koluna girerek adrese gittiği, mermisinin bitmesiyle evden kaçtığı tespit edildi.

Olay, 9 Haziran gecesi Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi'nde meydana geldi. Biri kara çarşaflı diğeri şapkalı 2 şüpheli, 3 katlı binanın 2'nci katında oturan Yusuf Gença'nın evinin önüne geldi. Evin zilini çalan şüpheliler, kapıyı açan Gença ile birlikte yaşadığı Hilal Şahin'e tabancayla peş peşe ateş edip, olay yerinden kaçtı. Komşuların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Gença'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Göğüs bölgesine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Hilal Şahin ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından cenazesi alınan Gença toprağa verildi, Şahin'in ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

ÖZEL EKİP KURULDU

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekip, Hilal Şahin'in anlaşmazlık yaşadığı eşi Abidin Uçar'ı 2 yıl önce terk ederek Yusuf Gença'nın yanına taşındığını, daha sonra boşandığını tespit etti. Ekipler ayrıca Hilal Şahin'e ailesinin Yusuf Gença'dan ayrılması ya da nikah kıyması yönünde baskı yaptığını belirledi. Şahin'in eski eşi Abidin Uçar ile ağabeyi Şahan Şahin'in arkadaşı A.D.'nin silahlı saldırıyı düzenlediği ortaya çıktı. Hilal Şahin'in ailesinin ise silahlı saldırıyı azmettirdiği belirlendi.

AİLEDEN 'ÖLÜM' KARARI

Ekipler, Hilal Şahin'in eski eşi Abidin Uçar, babası Hacı Şahin (56), kardeşleri Şahan (29), Onur Can (25) ve Ali (19), annesi Elife Şahin (49), kuzeni Meltem S. (35) ile onun eşi Mehmet Sait S. (35) ve A.D.'yi eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı. Silahlı saldırının detayları da emniyetteki çapraz sorgu ile ortaya çıktı. Baba Hacı Şahin, kardeşi Musa Şahin ve oğlu Şahan Şahin, eski damatları Abidin Uçar'ı eve çağırarak cinayeti planladıkları belirledi.

SALDIRI ÖNCESİ ÇARŞAF GİYDİ

Olay günü Hilal Şahin'in yaşadığı mahalleye gelen kuzeni Mehmet Sait S. ile eşi Meltem S.'nin çevrede gözcülük yaptığı belirlendi. Amca Musa Şahin'in ise kara çarşaf giyen Abidin Uçar ile şapka takan A.D.'yi otomobille eve yakın parka getirdiği tespit edildi. Musa Şahin'den tabancaları alan Uçar ile A.D.'nin dikkat çekmemek için kol kola girip, aile rolü yaparaki sokakta yürüdükleri sonrasında da Yusuf Gença'nın evine gittikleri tespit edildi. Bu anlar, başka evin güvenlik kamerasına yansıdı.

KURŞUNU BİTİNCE KAÇTI

Şüpheli A.D.'nin, kapıyı açan Gença'yı vurmak için tetiğe bastığı ancak silahın ateş almadığı belirlendi. Sonrasında Uçar'ın, Gença'yı başına 3 el ateş ederek öldürdüğü, silah seslerine uyanıp kapıya gelen eski eşine ise 2 el ateş ettikten sonra mermisinin bittiği saptandı. Evden koşarak çıkan şüphelilerin, Musa Şahin'in otomobiline binerek olay yerinden kaçtıkları öğrenildi. Uçar, ifadesinde, "Ben değil; yanımdaki A.D. ateş etti. Kayınpederim, nikahsız yaşadığı için eski eşimi vurmamı istedi" dedi. Diğer şüpheli A.D. ise silahı Uçar'ın ateşlediğini öne sürdü.

4 TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abidin Uçar, A.D., Hacı Şahin ile Şahan Şahin, çıkarıldığı hakimlikçe 'töre saikiyle planlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, diğer 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheli Musa Şahin'i yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2022-06-20 10:43:26



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