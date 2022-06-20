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Beslenmenin felsefesini öğreterek zayıflatıyorlar Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Obezite Merkezi’nde beslenmenin felsefesi öğretilerek obezite hastalarının yemeye yönelik bakış açısı değiştiriliyor Merkezde bugüne kadar 255 hasta, toplam 2 bin 784 kilo verdi

İHA

Beslenmenin felsefesini öğreterek zayıflatıyorlar Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Obezite Merkezi’nde beslenmenin felsefesi öğretilerek obezite hastalarının yemeye yönelik bakış açısı değiştiriliyor Merkezde bugüne kadar 255 hasta, toplam 2 bin 784 kilo verdi

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 2018 yılında kurulan, pandemi nedeniyle çalışmalarına ara veren Obezite Merkezi, 2021 sonunda yeniden hasta almaya başladı. Neden çok ve sağlıksız yedikleri konusunda farkındalık yaşayan, yemeğe bakışları değişen, doğru ve yeterli beslenmeyi öğrenen hastalar, açlık çekmeden kilo veriyor. Bu yöntemle, şimdiye kadar merkezde 255 hasta, toplam 2 bin 784 kilo verdi.
Adana Şehir Hastanesi Obezite Merkezi’nde Aile Hekimliği Uzmanı Dr. Mehmet Cenk Belibağlı yönetiminde birer koordinatör, diyetisyen, fizyoterapist, psikolog ve yaşam koçu görev yapıyor. Uzm. Dr. Mehmet Cenk Belibağlı, yemek yemeyi herkesin sevdiğini belirtirken, “Zaten sevmek gerekiyor. Çok yemek yiyen insanlar yemeyi sevdiklerini düşünüyorlar ama aslında sevgi göstermiyorlar. Siz sevdiğiniz çiçeği daha narin tutarsınız, sevdiğiniz kişiyi, sıkmadan kucaklarsınız, onun ayarını bilirsiniz. Biz bu farkındalığı geliştiriyoruz. Sevdiğinize nasıl davranacağınızı gösteriyoruz” diye konuştu.

Kiloyu koruma alışkanlığı
Merkeze başvuran hastaları önce tıbben tetkik edip ilave hastalığı olmadığından emin olduklarını kaydeden Uzm. Dr. Belibağlı şu bilgileri verdi:
“İlave hastalığı olanlar için, diğer branş uzmanı arkadaşlarımıza danışarak gerekli tedaviye ulaşmalarını sağlıyoruz. Daha sonra tüm hastalarımızın beslenmeye bakış açılarını değiştiriyoruz. Bunu alışkanlık haline dönüştürüyoruz. İşin felsefesini öğretiyoruz. Böylece zorluk çekmeden, açlıkla boğuşmadan fit oluyorlar ve fit kalıyorlar. Burası kilo verme yeri değil, burası fit olma yeri. Yani kalıcı olarak kiloyu koruma ve doğru beslenmeyi alışkanlık edinme üzerinden ilerliyoruz.”

Grup terapisinde daha rahat oluyorlar
Grup halinde gelen hastaların daha kolay açıldığını belirten Uzm. Dr. Belibağlı şöyle devam etti:
“Psikologumuz grup eğitimi yapıyor. Diyetisyenimiz grup eğitimlerinde beslenme bilgisi veriyor ama diyet vermiyor. Bizim çalışmamızda kesinlikle diyet listesi diye bir şey yok. Çünkü diyetle kilo verseniz bile, bir gün diyeti bıraktığınızda yeniden kilo alırsınız. O yüzden biz alışkanlık edinme kısmıyla ilgileniyoruz. Fizyoterapistimiz de kilolu kişilerin yapabilecekleri egzersizler konusunda eğitim veriyor. Yaşam koçumuz bireysel problemlerde müracaat noktasıdır. Kişinin anlamadığı, geri kaldığı konularda destek veriyor.”

"En verimli sonuçlar 6 ayda alınıyor"
Diyet ve spor yaptırmadan hastalarda başarılı sonuçlar elde edildiğini kaydeden Uzm. Dr. Mehmet Cenk Belibağlı, “İlk 1,5 yılda 221 kişi merkezimizde toplam 2 bin 650 kilo vermişti. Geçtiğimiz aralık ayında pandemi şartlarının iyileşmesi nedeniyle yeniden hizmet vermeye başladık ve 3 ayda 34 kişi 134 kilo verdi. Yani şimdiye kadar ulaştığımız kilo kaybı 2 bin 784 kilo. İkinci açılışımızdan sonraki yeni grubumuzun kilo verme süreci devam ediyor. Yeni grubun vereceği toplam kilonun 350’yi bulmasını bekliyoruz. En verimli sonuçları, hastalar en az 6 ay merkezimize devam ettiğinde yakalıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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