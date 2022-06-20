Dut toplamak için çıktığı ağaçtan düşüp öldü

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Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA)ADANA'nın Kozan ilçesinde dut toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Mümin Öner (75), hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Kozan ilçesine bağlı Çokak köyünde meydana geldi. Merdivenle dut ağacına çıkan Mümin Öner, dengesini kaybedip düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Öner'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL

2022-06-20 12:54:42



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