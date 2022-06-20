Erasmus projesiyle 14 öğretmen yurtdışında eğitim aldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erasmus projesiyle 14 öğretmen yurtdışında eğitim aldı

İHA

Erasmus projesiyle 14 öğretmen yurtdışında eğitim aldı

Adana'da, Lokman Hekim Anadolu Lisesi, Avrupa Birliği'nin eğitim, gençlik ve spor alanındaki hibe programı olan ve ülkemizde de Türkiye Ulusal Ajans tarafından koordine edilen Erasmus+ çerçevesinde "İnovatif, Dijital Öğretmen Olmak" adlı projeyle 14 öğretmenin yurtdışında eğitim almasını sağladı.
Projeyle okulun stratejik hedefleri doğrultusunda, mevcut öğretimin daha kaliteli hale getirilmesi, teknolojik alt yapının etkin biçimde kullanılması ve öğretim ortamının çeşitlendirilerek daha cazip hale getirilmesi ile öğrenmenin en üst düzeye çıkarılması, böylece teknolojinin kullanımına dayalı, yenilikçi kurum kültürünün oluşturulması ve geliştirilmesi amaçlanıyor.
Lokman Hekim Anadolu Okul Müdürü Alp Karatay, Erasmus projeleriyle gerek öğretmenlerin gerekse öğrencilerin ülkemizin gelecek vizyonuna uygun gelişimler kaydettiğini belirterek, projenin öğretmenlerin dijital yetkinliklerini geliştiren ve öğretim yöntemlerinde yenilikçi yaklaşımlarına uygun zenginleşmeye fırsat veren imkanları sunduğunu ifade etti.
Karataş, öğretmenlerin Avrupa’nın farklı kentlerinde birer haftalık eğitimlere katılarak web 2 araçları, dijital uygulamalar ve yenilikçi öğretimle ilgili yeni tekniklerle ilgili bilgi ve beceriler edindiklerini de sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Cinayete kurban giden kadın son yolculuğuna uğurlandı Geçen yıl kızı da sevgilisi tarafından öldürülmüştü
YEREL HABERLER Cinayete kurban giden kadın son yolculuğuna ...
Dut toplamak için çıktığı ağaçtan düşüp öldü
YEREL HABERLER Dut toplamak için çıktığı ağaçtan düşüp öldü
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten 'SİHA' tepkisine yanıt “SİHA’larımızdan rahatsız olanlar terör örgütleridir” “Türkiye’nin kazanımı olan SİHA’larımızla gurur duyuyoruz” “SİHA’larımızı üretmeye devam edeceğiz”
YEREL HABERLER AK Parti Sözcüsü Çelik’ten 'SİHA' tepkisine ...
Bakan Karaismailoğlu: Milletimiz için 1 trilyon 600 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdik
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: Milletimiz için 1 trilyon 600 ...
Adana'da kimliklerinde sorun olan 158 adayın sınava girmesi sağlandı
YEREL HABERLER Adana'da kimliklerinde sorun olan 158 adayın sınava ...
Bakan Karaismailoğlu: "Güçlü ve büyük Türkiye için çalışıyoruz" Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Adana’da Organize Sanayi Bölgesi Köprülü Kavşağı açılış törenine katıldı Bakan Karaismailoğlu: "Milletimiz için 1 trilyon 600 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdik. Bu rakam içerisinde yüzde 61’lik oranla en büyük payı, karayolları projelerimiz alıyor"
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: "Güçlü ve büyük Türkiye için ...
Beslenmenin felsefesini öğreterek zayıflatıyorlar Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Obezite Merkezi’nde beslenmenin felsefesi öğretilerek obezite hastalarının yemeye yönelik bakış açısı değiştiriliyor Merkezde bugüne kadar 255 hasta, toplam 2 bin 784 kilo verdi
YEREL HABERLER Beslenmenin felsefesini öğreterek ...
U-12 futbolda şampiyon Adana Demirspor
YEREL HABERLER U-12 futbolda şampiyon Adana Demirspor
Salbaş’ta başpehlivan İsa Göçen oldu
YEREL HABERLER Salbaş’ta başpehlivan İsa Göçen oldu
Aile meclisinde ölüm kararı verilen eski eşini; kara çarşaf giyerek vurmaya gitmiş
YEREL HABERLER Aile meclisinde ölüm kararı verilen eski eşini; kara ...
Pozantı’da nostaljik sinema günlerine yoğun ilgi
YEREL HABERLER Pozantı’da nostaljik sinema günlerine yoğun ilgi
Elini kaldıramayan Ayşegül’ün inanılmaz başarısı Adana’da doğuştan beyin felci geçiren Ayşegül Kaçar, iki üniversite bitirip hiç kursa gitmeden ressam olmayı başardı Ayşegül Kaçar: “Bana çok iyi davranan fizyoterapistime hediye olarak resim yaptıktan sonra başardığımı anlayıp başladım” “Beni görenler resimleri yaptığıma inanmıyor, ancak ben azimle başardım”
YEREL HABERLER Elini kaldıramayan Ayşegül’ün inanılmaz ...
Klimacılarda ‘çip krizi’ korkusu Klima sektörü temsilcisi stoklar için uyardı Global İklimlendirme İthalatçıları ve İhracatçıları Derneği Başkanı Ergün Kurluk: “Stoklarımız bir süre yetecek” “Konteyner fiyatları düşmüyor”
YEREL HABERLER Klimacılarda ‘çip krizi’ korkusu Klima sektörü ...
Kadın kılığına girip eski eşini vurup, sevgilisini öldürdü Adana’da aile meclisinin aldığı karar üzerine kadın kılığına giren bir kişi eski eşini vurup, sevgilisini öldürdü Olaydan sonra polis yaptığı çalışmada cinayetin “töre saikiyle” işlendiğini tespit edip 9 kişiyi gözaltına alırken, 4 zanlı tutuklandı Eski kocanın kadın kılığına girip yanına da bir kişiyi alarak karı-koca görüntüsüyle cinayeti işlemeye gitmesi ise anbean kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Kadın kılığına girip eski eşini vurup, sevgilisini ...
Miras tartışmasında eski gelinini öldürdü (2)
YEREL HABERLER Miras tartışmasında eski gelinini öldürdü (2)
Miras tartışmasında eski gelinini öldürdü
YEREL HABERLER Miras tartışmasında eski gelinini öldürdü
Kızı öldürülen anne de cinayete kurban gitti Eski kayınbabası tarafından av tüfeğiyle vurulan Hatice Barış'ın geçen yıl kızı Tuğçe Duman ile dayısının birlikte yaşadığı Melek Elşemo pompalı tüfekle öldürülmüştü
YEREL HABERLER Kızı öldürülen anne de cinayete kurban gitti Eski ...
Sarıhamzalı Yüzme Havuzu’nda ilk kulaçlar atıldı
YEREL HABERLER Sarıhamzalı Yüzme Havuzu’nda ilk kulaçlar atıldı
Teğmen evinde vurulmuş olarak ölü bulundu
YEREL HABERLER Teğmen evinde vurulmuş olarak ölü bulundu
Yaz spor okulları 21 Haziran'da başlıyor
YEREL HABERLER Yaz spor okulları 21 Haziran'da başlıyor
Polis huzurevindeki “babaları” unutmadı Adana polisi babalar gününde Adana Huzurevinde yaşamını sürdüren babaları ziyaret etti
YEREL HABERLER Polis huzurevindeki “babaları” unutmadı Adana polisi ...
“En baba” babalar Adana’da vatandaşın can ve mal güvenliği için 7 gün 24 saat çalışıp çocuklarından uzak kalan polis babaları çocukları görev yerinde ziyaret ederek günleri kutladı
YEREL HABERLER “En baba” babalar Adana’da vatandaşın can ve mal ...
Sınava son anda yetiştiler Adana’da bazı adaylar YKS’nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri sınavına son anda yetişti
YEREL HABERLER Sınava son anda yetiştiler Adana’da bazı adaylar ...
Çaldığı bisikletin birini sürüp, diğerini sırtına alıp kaçtı
YEREL HABERLER Çaldığı bisikletin birini sürüp, diğerini sırtına ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.