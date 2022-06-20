Erasmus projesiyle 14 öğretmen yurtdışında eğitim aldı

Adana'da, Lokman Hekim Anadolu Lisesi, Avrupa Birliği'nin eğitim, gençlik ve spor alanındaki hibe programı olan ve ülkemizde de Türkiye Ulusal Ajans tarafından koordine edilen Erasmus+ çerçevesinde "İnovatif, Dijital Öğretmen Olmak" adlı projeyle 14 öğretmenin yurtdışında eğitim almasını sağladı.

Projeyle okulun stratejik hedefleri doğrultusunda, mevcut öğretimin daha kaliteli hale getirilmesi, teknolojik alt yapının etkin biçimde kullanılması ve öğretim ortamının çeşitlendirilerek daha cazip hale getirilmesi ile öğrenmenin en üst düzeye çıkarılması, böylece teknolojinin kullanımına dayalı, yenilikçi kurum kültürünün oluşturulması ve geliştirilmesi amaçlanıyor.

Lokman Hekim Anadolu Okul Müdürü Alp Karatay, Erasmus projeleriyle gerek öğretmenlerin gerekse öğrencilerin ülkemizin gelecek vizyonuna uygun gelişimler kaydettiğini belirterek, projenin öğretmenlerin dijital yetkinliklerini geliştiren ve öğretim yöntemlerinde yenilikçi yaklaşımlarına uygun zenginleşmeye fırsat veren imkanları sunduğunu ifade etti.

Karataş, öğretmenlerin Avrupa’nın farklı kentlerinde birer haftalık eğitimlere katılarak web 2 araçları, dijital uygulamalar ve yenilikçi öğretimle ilgili yeni tekniklerle ilgili bilgi ve beceriler edindiklerini de sözlerine ekledi.

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