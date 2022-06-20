Miras tartışmasında eski kayınpederinin öldürdüğü Hatice, toprağa verildi (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



TUTUKLANDI

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde miras yüzünden tartıştığı eski gelini Hatice Barış'ı (47) öldüren Mustafa Kır (74), işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kır, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Kozan F Tipi Cezaevi'ne gönderildi. (DHA)FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL

2022-06-20 16:15:00



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.