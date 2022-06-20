Adanaspor´dan 2 transfer



ADANA, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Adanaspor, orta saha Özcan Aydın ve kaleci Hasan Hüseyin Akınay´ı transfer etti.

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına devam eden Adanaspor, iki transfer birden yaptı. Turuncu-beyazlı ekip, geçtiğimiz sezon Somaspor´da forma giyen 24 yaşındaki orta saha Özcan Aydın ve Çorum FK´den 28 yaşındaki kaleci Hasan Hüseyin Akınay´ı renklerine bağladı. Kulüpten yapılan açıklamada iki oyuncuyla da 2´şer yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. (DHA)

DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez ADANA, (DHA)

2022-06-20 16:24:02



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