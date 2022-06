Bakan Karaismailoğlu: "15 Temmuz Şehitler Köprüsünü 2023'te açacağız" Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün şantiyesini ziyaret etti “Eser siyasetimizi sürdüreceğiz” "Malum muhalefetin yalan siyasetini, gayri ciddi ve kısa vadeli zihniyetlerini dikkate almadık, almayacağız"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün 2023 yılında açılacağını müjdeleyerek, “Polemiğe girmeden, eser siyasetimizden ödün vermeden milletimiz için çalışmalarımızı var gücümüzle sürdürüyoruz. Projemizi 2023 yılının ilk yarısında hizmete açacağız” dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Adana’da yapımı devam eden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün şantiyesini ziyaret etti. Çalışmalar hakkında bilgiler alan Karaismailoğlu, daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.



“Muhalefetin yalan siyasetini dikkate almadık”

‘Milletimiz için çalışmalarımızı var gücümüzle sürdüreceğiz’ diyen Bakan Adil Karaismailoğlu, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, ülkemizdeki ulaşım ve haberleşme sistemlerini bir bütün olarak değerlendiriyoruz. Kara, hava, deniz ve demiryollarını, birbirini tamamlayan, etkileyen ve bütünleyen sistemler olarak görüyoruz. Polemiğe girmeden, eser siyasetimizden ödün vermeden milletimiz için çalışmalarımızı var gücümüzle sürdürüyoruz. Malum muhalefetin yalan siyasetini, gayri ciddi ve kısa vadeli zihniyetlerini dikkate almadık, almayacağız” diye konuştu.



“Bu işler rastgele olmuyor”

Son birkaç aydır Türkiye’ye kazandırılan projelerden de bahseden Bakan Karaismailoğlu, “Yolumuza devam ettik. Neticede yatırımlarımız halkımızın günlük yaşantısına hız getirdi, tasarruf getirdi, konfor getirdi. Bu çalışmalarımızın sonuçlarını da alıyor, onları milletimizle buluşturmanın gururunu yaşıyoruz. Türk mühendisliğinin gurur projelerinden olan, dünyanın en uzun asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nü 4 yıl gibi bir hızla tamamladık ve milletimize sunduk. Hemen peşinden, Tokat’ı, havalimanı ile buluşturduk. 16 ile hizmet veren Malatya Çevreyolu’nu açtık. Antalya’da Fasalis Tüneli’yle Güvenli ve konforlu bir yolculuk imkânını vatandaşlarımıza sunduk. RizeArtvin Havalimanı’nı yalnızca Karadeniz’imizin değil, dünyanın hizmetine sunduk. Bu işler, bu hizmetler rastgele olmuyor, ulaşım ve lojistik ana planı çerçevesinde, devlet aklıyla planlanıyor. Ülkemizin ticarete, ulaştırmaya, turizme, sosyal yaşama dair iç dinamikleri değerlendiriliyor” ifadelerini kullandı.



“Eserlerimize her gün yenisini ekliyoruz”

Asla günü geçiştirmeye çalışanlardan olmadıklarını vurgulayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, daha sonra şunları söyledi:

“Elbette bununla da yetinilmiyor, dış ülkelerle ticari faaliyetler başta olmak üzere ülkemize fayda üretecek her türlü ilişki hesaba katılıyor. Sonunda devlet himayesinde, bilimsel çalışmalarla şekillendirilmiş eserler ortaya çıkıyor. Onun için bu eserlerimiz dünyadaki sayılı mühendislik projelerindendir. Bizler ‘günü geçiştirmeye çalışanlardan’ hiç olmadık olmayız. Bizler çocuklarımızın geleceğini aydınlatmak, ülkemizi hak ettiği yere, dünyanın süper güçleri arasına sokmak için çabalıyoruz. Bunun altyapısını hazırlamak da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak bizim sorumluluğumuzdadır. Başkalarının ne dediğine kulak asmadan, polemiğe girmeden, eser siyasetimizden ödün vermeden milletimiz için çalışmalarımızı var gücümüzle sürdürüyoruz. O nedenle hem iç hem de dış entegrasyonu sağlayan, “Dünyayı Türkiye’ye bağlayan” eserlerimize her gün bir yenisini ekliyoruz.”



“Trafik rahatlayacak”

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün özelliklerinden bahseden Bakan Karaismailoğlu, “15 Temmuz Şehitler Köprüsü için 1 milyar 351 milyon liranın üzerinde bir yatırım planladık. Köprümüz, bin 669 metre uzunluğunda 23 açıklıklıdır. Yapım çalışmalarında geçtiğimiz yıl köprü ayağı temeli, forekazık imalatları, döşeme kiriş imalatları, temel elevasyonbetonu imalatlarını gerçekleştirdik. Yapımına Ağustos 2021’de başladığımız köprüde yüzde 56 oranında fiziki gerçekleşme sağladık. Projemizi 2023 yılının ilk yarısında hizmete açacağız. 15 Temmuz Şehitler Köprümüzün hizmete girmesiyle, şehrimizin kuzey bölgesindeki trafikte büyük bir rahatlama olacak. Türkiye’nin 6. büyük şehri olan Adana’nın yoğun yerleşim alanlarının ortasında yer alan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü projesinde mümkün olduğunca az ayakla maksimum açıklıklarla barajın su tahliyesi önünde engel oluşturmamasına gayret ettik” dedi.

Bakan Karaismailoğlu’na Adana Valisi Süleyman Elban ve milletvekilleri eşlik etti.

