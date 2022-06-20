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Bakan Karaismailoğlu: Milletimiz için 1 trilyon 600 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdik (3)

DHA

Bakan Karaismailoğlu: Milletimiz için 1 trilyon 600 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdik (3)


'ZATEN ONLARIN İŞİ HİÇBİR İŞ YAPMAMAK'
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adana'da AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada açıklama yapan Bakan Karaismailoğlu, son 20 yıldır Türkiye´nin yeni bir çağ, yeni bir devrim yaşadığını belirterek, "AK Parti iktidarında 'Türkiye genelinde 15 bin kilometre bölünmüş yol yapacağız' dediğimizde `Bunlar hayal satıyorlar. Bunlar yapamaz´ diyerek gülenler vardı. Ama şu anda 28 bin 650 kilometre bölünmüş yol yaptık. Siz böyle büyük düşünmeseydiniz bunlar üretilmeseydi; 20 yıl önce Türkiye genelinde olan 8 milyon araçtan şu anda 25 milyon aracın hareketini nasıl sağlayacaktınız? Tabi ki CHP zihniyetleri olsaydı, zaten onların işi hiçbir iş yapmamak. Siz 8 milyon aracın hareket ettiği ortamı 25 milyon araç geçecek şekilde tasarlamadığınız zaman sıkışıp kalırdınız. Hareket edemezdiniz. Malumunuz bu zihniyetin belediyelerdeki çalışmalarını, akıl almaz işlerini, beceriksizliklerini izlemekteyiz. Adana´da bunlardan bir tanesi" dedi.
'TREN HATTINDA DA ÇALIŞMALARIMIZ TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR´
Karayolu altyapısının Türkiye´de önemli bir seviyeye geldiğini belirten Bakan Karaismailoğlu, "Havayolu altyapımızı 57´ye çıkarttık ve toplamda 9 milyon olan yolcu sayımızı 210 milyon kişiye çıkarttık. Yıllardır atıl durumda olan demiryollarımızı hareketlendirdik ve 13 bin 22 kilometre demiryolu ağına sahip olduk. Hedefimiz 13 bin 22 kilometre olan demiryolu ağımızı 28 bin kilometreye çıkartmak ve hızlı trenlerle seyahat edebilme imkanına kavuşturmamızdır. Mersin-Adana-OsmaniyeGaziantep hızlı tren hattında da çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Mersinle Niğde arasındaki çalışmalar da devam ediyor. Mersin-Niğde arası tamamlandığında Adana´dan trene binildiğinde Mersin, Niğde, Karaman, Konya, Ankara ve İstanbul´a kadar hızlı trenle seyahat etme imkanı olacak. Hatta ilerleyen dönemlerde Kapıkule´den Avrupa´ya trenle gitme imkanı olacak. Bunlar hayal edilemeyen işlerdi ama bir bir bitiyor´´ ifadelerini kullandı.
`BU BECERİKSİZLERİN ELİNDEN ALIP, BİTİRİP VATANDAŞIN HİZMETİNE SUNACAĞIZ'
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar´ı eleştiren Bakan Karaismailoğlu, "Hayatlarında milletin hayrına hiçbir iş yapmamış olanların dedikodu siyasetlerine sakın aldırmayın. Türkiye Cumhuriyeti, Adanalılar ne istiyorsa onu yapar. Adana merkezde devam eden köprü projemiz var. Bu köprü geçmiş yönetimdeki belediye tarafından başlatılmıştı. Adana´nın ihtiyacı olan, Adana´nın şehir içi trafiğini kolaylaştıran bir projeydi. Seçimlerden sonra belediye kaybedince CHP yönetimi geldi ve bu projeyi yapmayacaklarını söyledi. Bizim için bir sürpriz olmadı. Çünkü bu zihniyete ülkemizin her tarafında rastlıyoruz. Aynı şekilde Ankara´da, İzmir´de, İstanbul´da benzer problemler yaşandı. Biz vatandaşlarımızı bu beceriksizlerin eline tabi ki bırakmayacaktık. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 'Adanalımız ne istiyorsa o olacaktır' diyerek bu köprüyü de beceriksizlerin elinden alıp bitirip vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Burada da çalışmalar çok güzel bir şekilde devam ediyor. Önümüzdeki nisan ayında bitirerek Adanalılarımızın hizmetine sunacağız. Buradaki CHP belediyesi de gelip bu projeyi kullanacak. Mühendisliğin, projenin ve işin ve vatandaşın hayrına nasıl iş yapıldığını o gün görecekler´´ diye konuştu. (DHA)Yusuf KANTARLI/ADANA,(DHA)DHA-Politika Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI
2022-06-20 19:03:04

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