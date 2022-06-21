Ceyhanlı güreşçiler 8 madalya ile döndü

Ceyhan Belediyesi Güreş Takımı, kente 8 madalya ile döndü.

Çukurova Belediyesi’nce 19'uncusu gerçekleştirilen Salbaş Karakucak Güreşleri’nde 2 altın, 3 gümüş, 3 bronz madalya alan güreşçiler, Ceyhan’a döndü. Ceyhan Belediyesi Güreş Takımı sporcularından 75 kilogramda Hasan Kaya ve 90 kilogramda Fatih Karataş altın madalyanın sahibi olurken, 50 kilogramda Ömer Azıl, 40 kilogramda Murat Oktar ve 60 kilogramda Hasan Yıldırım gümüş madalya kazandı. Güreş Takımı’nda 35 kilogramda Yiğit Hamza Egemen, 70 kilogramda Boran Özkan ve Enes Kurağ da bronz madalya kazandı.

Salbaş Karakucak Güreşleri’nde toplamda 8 madalya alan sporcuları başarısından dolayı kutlayan Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, ata sporu güreşin gelecek nesillere aktarılması için belediye imkanları çerçevesinde sporculara destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

Ceyhan Belediyesi Güreş Takımı’nın 20212022 Adana il seçmeleri ve Türkiye şampiyonalarında toplam 19 altın, 22 gümüş ve 15 bronz madalya kazandığını, sporcuların Salbaş’taki toplam 8 madalya ile de başarılarına başarı eklediğini ifade eden Baüşkan Erdem, "Ceyhanlı gençlerimize eğitimöğretimin yanı sıra spor branşlarıyla da sahip çıkıyoruz. Başarılarıyla bizleri onurlandıran tüm, Ceyhanımızı Adana’da ve Türkiye’de hakkıyla temsil eden sporcularımıza, teknik heyetimize ve yöneticilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

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