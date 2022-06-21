Sütyeninden 200 gram metamfetamin çıktı, susma hakkını kullandı

Anıl ATAR/ ADANA, (DHA)ADANA'da, polisin uygulama noktasında durdurduğu otomobilde arama yaparken tedirgin olduğu görülen sürücü A.Ç.'nin (39) üst aramasında, sütyeninde 200 gram metamfetamin ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yüklü miktarda uyuşturucu madde taşındığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda takibe aldığı otomobili şüphe üzerine durdurdu. Sürücü A.Ç. ile yanındaki Ö.E. (43) ve N.İ.'nin (41) indirildiği araçta arama yapıldı. Bu sırada tedirgin olduğu görülen A.Ç.'nin üst aramasında, sütyeninde 200 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki sorgularında susma haklarını kullandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2022-06-21 09:44:45
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