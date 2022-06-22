Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İş yerinde verimliliği artırmak üzere kullanılan modern yaklaşımlar Psikiyatrist Dr. Atilla Birdir: "Kaygının azı karar, çoğu zarar" "Motivasyonunuzu düşüren kişilerden uzak durmaya çalışın" "Sürekli oturarak çalışıyorsanız hareket edin, sürekli hareketli bir işiniz varsa oturup nefes alın. Çok gürültülü bir yerde çalışıyorsanız sakin bir yerde dinlenin. Çok sakin yerde çalışıyorsanız sosyal hayata karışın"

İHA

İş yerinde verimliliği artırmak üzere kullanılan modern yaklaşımlar Psikiyatrist Dr. Atilla Birdir: "Kaygının azı karar, çoğu zarar" "Motivasyonunuzu düşüren kişilerden uzak durmaya çalışın" "Sürekli oturarak çalışıyorsanız hareket edin, sürekli hareketli bir işiniz varsa oturup nefes alın. Çok gürültülü bir yerde çalışıyorsanız sakin bir yerde dinlenin. Çok sakin yerde çalışıyorsanız sosyal hayata karışın"

Adana Ruh Sağlığı Atölyesi kurucusu Psikiyatrist Dr.Atilla Birdir, günlük hayatın doğal bir parçası olan kaygının; azının karar, çoğunun zarar olduğunu belirterek, “Kaygılı insanlar gelecekle ilgili önlemler alırlar. Belli seviyenin üzerine çıkmayan kaygı gereklidir” dedi.
Dr. Atilla Birdir, birlikte çalıştığı psikologlardan Günay Özkurt ile Adana Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürlüğü tarafından sanayiciler ve çalışanlarına eğitim desteği sağlayan AOSB Akademi’nin konuğu oldu. Dr. Birdir, AOSB Bölge Müdürlüğü Seyhan Salonu'nda yüz yüze gerçekleşen “İş yerinde verimliliği artırmak üzere kullanılan modern yaklaşımlar” konulu eğitimde; konuşmasına, psikiyatristlerin işini tanımlayarak başladı. Dr. Birdir, “Bir kulak burun boğaz doktoru adından da anlaşılacağı üzere kulak, burun ve boğazda oluşan hastalıklarla, bir dahiliye doktoru vücuttaki enzim ve organların çalışmasıyla, genel cerrah organların yapısal bozukluğu ile ilgilenirken biz psikiyatristlerin konusu ise sinirler arasındaki iletişimi sağlayan Nörotransmitterler ve bunların günlük işlevlerimiz üzerine olan etkileridir. Bunlardan en önemlisi ise dopamin ve serotonindir. Serotonin ve dopamin; duygu ve davranışlarımızı etkileyen en önemli neurotransmitterdir. Kaygı ve stresi düzenleyen serotoninin işlevini yeteri kadar sağlayamaması depresyona ve kaygıya neden olabilir" diye konuştu.

Depresyon, anksiyete ve obsesyon
Geçmişin hastalığının depresyon, geleceğin hastalığının anksiyete, bugünü kafaya takmanın obsesif bozukluk olduğunu ifade eden Dr. Atilla Birdir, şöyle devam etti:
“Obsesyon; o an aklımızdan gelen şeylerden kurtulamama durumudur. Ne kadar uğraşırsak uğraşalım kovamayız. Obsesyon, yani kişilerin zihinlerinden uzaklaştıramadıkları fikir, dürtü ve düşünceler, kişilerin istemleri dışında gelişmektedir. Bu hastalığa sahip olan kişi bunları mantık dışı olarak görse de düşünmekten kendisini uzaklaştıramadığı için ciddi olarak sıkıntı yaşar ve huzursuzluğun beraberinde kaygı yani anksiyeteye sahip olurlar. Kaygı çalışma için gerekli olan bir şey. Kaygılı insanlar gelecekle ilgili önlemler alırlar. Belli seviyenin üzerine çıkmayan kaygı gereklidir. Belli seviyenin üzerine çıkınca nefes alıp vermemize, uykumuza kadar olumsuz etkileri varsa önlem almak gerekir. Ya daha çok uyuyor, ya da daha az uyuyorsak, nefes alışverişlerimiz zorlaştıysa buna kaygı bozukluğu yani anksiyete diyoruz.”
Psikiyatrist Dr.Atilla Birdir, birçok psikolojik rahatsızlığın kökeninde kaygı ve korkunun yer aldığını belirterek, “Bu sebeple ikisi arasındaki ayrımı iyi yapmak önemlidir. Kaygı beklenen bir duruma dair endişe duyma halidir. Korku ise mevcut bir tehlikeli duruma karşı verilen tepkidir” dedi.
Uygun düzeyde kaygının bir durum gerçekleşmeden önce potansiyel sorunlar hakkında düşünmeyi ve muhtemel bir tehlikeye karşı hazırlıklı olmayı sağladığını ifade eden Dr. Atilla Birdir, uygun düzeyde kaygı bu şekilde uyum sağlayıcı iken yüksek düzey kaygının ise uyum bozucu olduğuna dikkati çekti. Dr. Atilla Birdir, kaygının hiç olmaması da bir sorun olduğunun unutulmaması gerektiğini bildirdi.
Dr. Birdir, kaygı ile mücadele stratejileri geliştirmenin kişinin çalışma motivasyonunu arttıracağı bu sayede kişilerin daha verimli çalışmalarına yardımcı olacağını anlattı. Kaygıyla baş etme stratejileri ve verimlilik arasında direkt bir korelasyon olduğunu aktaran Dr. Birdir, kaygının hayatın farklı alanlarını negatif etkilediğini anlattı.

Kaygıyla baş etmenin yolları
Kaygı düzeyi normalin üzerinde olan insanların iş yerlerinde de başarılı olamadıklarına dikkati çeken Dr. Atilla Birdir, bununla nasıl baş edilmesi gerektiği konusunu ise şöyle özetledi:
“Sürekli oturarak çalışıyorsanız hareket edin, sürekli hareketli bir işiniz varsa oturup nefes alın. Çok gürültülü bir yerde çalışıyorsanız sakin bir yerde dinlenin. Çok sakin yerde çalışıyorsanız sosyal hayata karışın. Yani mevcut durumunuzun tersini yaptığınızda kendinize kalan boş vakitlerde kaygının belli bir seviyeye indiğini göreceksiniz. Bazen size negatif etki yapan bir iş arkadaşınız da olabilir. Bu nedenle motivasyonunuzu düşüren kişilerden uzak durmaya çalışın. Motivasyon içerden de gelebilir dışarıdan gelebilir. İçerden gelen motivasyonda insanlar hırslı oluyor. Çünkü bir şeylere ulaşmak için ne kadar kaygı gerekiyorsa hırs da gerekiyor. Çok hırslı olan da mükemmeliyetçi oluyor, obsesif olabiliyor. Uyku bozukluğunuz varsa bunu düzene koyun. Çünkü, uykusunu düzgün alamayan huysuz olur. Size sürekli istemediğiniz işler veriliyorsa hayır demeyi öğrenin. Sevmediğiniz işi ise sevdiğiniz işten önce yapın ki sonrasında rahatlayın.”
Psikiyatrist Dr. Atilla Birdir, konuşmasının ardından katılımcıların sorularını da yanıtladı.
Eğitim çerçevesinde, Adana Ruh Sağlığı Atölyesi psikologlarından Günay Özkurt ise “Süreç Verimliliği, Operasyonel Verimlilik, Enerji Verimliliği, İşgücü Verimliliği ve Finansal Verimlilik“ üzerinde sunum yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yüzünü ve plakayı maske ile gizleyip, havaya ateş açan şüpheli, polisin takibi sonucu yakalandı
YEREL HABERLER Yüzünü ve plakayı maske ile gizleyip, havaya ateş ...
Motosikletin plakasını maske ile kapatıp silahlı saldırıya giden şüpheli polis tarafından yakalandı Polisten kaçan şüpheliyi mahalleli elinde sopayla aradı Adana’da silahlı saldırı düzenleyeceği iddia edilen kişi yakalananınca gazetecilere, ”Sana sıkacaktım” dedi
YEREL HABERLER Motosikletin plakasını maske ile kapatıp silahlı ...
Bekçiler takside yolcu konumunda bulunan kişiden poşet dolusu uyuşturucu hap yakaladı
YEREL HABERLER Bekçiler takside yolcu konumunda bulunan kişiden ...
Adanaspor Teknik Direktörü Kaplan: "Transfer listemizi başkana verdik"
YEREL HABERLER Adanaspor Teknik Direktörü Kaplan: "Transfer ...
Kadın motosiklet sürücüsü erkek sürücülerden saygı istedi
YEREL HABERLER Kadın motosiklet sürücüsü erkek sürücülerden saygı ...
Adana'da 260 kask dağıtıldı
YEREL HABERLER Adana'da 260 kask dağıtıldı
Çölyak hastalarına ucuz glutensiz ekmek
YEREL HABERLER Çölyak hastalarına ucuz glutensiz ekmek
Adana'da kırtasiyeciler, sokak ortasında çatıştı: 1'i ağır 4 yaralı
YEREL HABERLER Adana'da kırtasiyeciler, sokak ortasında çatıştı: 1'i ...
Çocuklar istedi başkan yaptırıyor
YEREL HABERLER Çocuklar istedi başkan yaptırıyor
KPSS’ye hazırlanan öğrencilere çorba ikramı
YEREL HABERLER KPSS’ye hazırlanan öğrencilere çorba ikramı
Kırtasiyecilerin kavgası: 1’i ağır 4 yaralı Adana’da kırtasiyecilerin kavgası cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi
YEREL HABERLER Kırtasiyecilerin kavgası: 1’i ağır 4 yaralı Adana’da ...
Yaz aylarında klima çarpmasına dikkat Uzman Doktor Filiz Arabacı: “Klimayı birdenbire çok soğuk dereceye getirmeyin”
YEREL HABERLER Yaz aylarında klima çarpmasına dikkat Uzman Doktor ...
Adına şarkı istenince husumetlisinin barda olduğunu anlayıp, vurmuş
YEREL HABERLER Adına şarkı istenince husumetlisinin barda olduğunu ...
Husumetlisini istek şarkıdan bulup vuran zanlı tutuklandı Adana’da alacak-verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet olan şahsı barda istek şarkı isteyince fark edip vuran zanlı tutuklanırken, bu anlar saniye saniye görüntülendi
YEREL HABERLER Husumetlisini istek şarkıdan bulup vuran zanlı ...
Kadının iç çamaşırından 200 gram metamfetamin çıktı
YEREL HABERLER Kadının iç çamaşırından 200 gram metamfetamin çıktı
Sütyeninden 200 gram metamfetamin çıktı, susma hakkını kullandı
YEREL HABERLER Sütyeninden 200 gram metamfetamin çıktı, susma ...
Ceyhanlı güreşçiler 8 madalya ile döndü
YEREL HABERLER Ceyhanlı güreşçiler 8 madalya ile döndü
Bakan Karaismailoğlu: Milletimiz için 1 trilyon 600 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdik (3)
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: Milletimiz için 1 trilyon 600 ...
Bakan Karaismailoğlu’ndan Adana Havalimanı açıklaması Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Adana’da AK Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret etti "Adanalılar ne diyorsa Adana Havalimanı da o şekilde olacaktır" “Adana’daki kapasite fazlalığını gidermek için yeni havayolu yatırımı yaptık” “Ulaştırma projeleri bir akarsu gibi gittikleri yere bereket getiriyor” “2053 hedefi doğrultusunda 198 milyar dolar ulaşıma harcanacak”
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu’ndan Adana Havalimanı ...
Eski gelinini öldüren zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Eski gelinini öldüren zanlı tutuklandı
Bakan Karaismailoğlu: Milletimiz için 1 trilyon 600 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdik/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: Milletimiz için 1 trilyon 600 ...
Bakan Karaismailoğlu: "15 Temmuz Şehitler Köprüsünü 2023'te açacağız" Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün şantiyesini ziyaret etti “Eser siyasetimizi sürdüreceğiz” "Malum muhalefetin yalan siyasetini, gayri ciddi ve kısa vadeli zihniyetlerini dikkate almadık, almayacağız"
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: "15 Temmuz Şehitler Köprüsünü ...
Adanaspor´dan 2 transfer
YEREL HABERLER Adanaspor´dan 2 transfer
Miras tartışmasında eski kayınpederinin öldürdüğü Hatice, toprağa verildi (2)
YEREL HABERLER Miras tartışmasında eski kayınpederinin öldürdüğü ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.