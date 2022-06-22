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Doğan: "Sürdürülebilir tarım için anız yakmayın" Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, anız yakılan ateşle toprakta ölen mineraller yüzünden üreticilerin, sonraki ürün ekimlerinde daha fazla gübre, zararlılara karşı daha fazla kimyasal ilaç ve gübre kullanmak zorunda kaldığını belirtti

İHA

Doğan: "Sürdürülebilir tarım için anız yakmayın" Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, anız yakılan ateşle toprakta ölen mineraller yüzünden üreticilerin, sonraki ürün ekimlerinde daha fazla gübre, zararlılara karşı daha fazla kimyasal ilaç ve gübre kullanmak zorunda kaldığını belirtti

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Sürdürülebilir tarım için anız yakmayın" diyerek çiftçileri uyardı.
Doğan, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Çukurova'da anız yangınlarının, geçen yıllara göre daha az ama hala devam ettiğine dikat çekerek, "Çiftçilerimize bu işlemin zararlarını uzun zamandır anlatıyoruz. Bilindiği üzere anız, tarımsal üretim sonucunda biçilmiş olan ekinlerin toprakta kalan kök ve saplarına denir. Buğday ve mısır hasadı sonrası tarlada kalan anızın, her yıl bilinçsiz bir şekilde yakılması, hem toprağa hem de çevreye geri dönüşü olmayan ciddi zararlar veriyor. Hububat hasadı toprak yüzeyine yakın yapılırsa kalan sap miktarı az olacağı için çürümesi ve mikroorganizmalar tarafından parçalanması daha kolay olacaktır ve anız yakmaya gerek duyulmayacaktır’’ dedi.

"Anız yakmak daha çok maliyet oluşturur"
Doğan, anız yakılan ateşle toprakta ölen mineraller yüzünden üreticilerin, sonraki ürün ekimlerinde daha fazla gübre, zararlılara karşı daha fazla kimyasal ilaç ve gübre kullanmak zorunda kaldıklarına da değinerek sözlerine şöyle devam etti:
"Çukurova’nın bereketli topraklarında, bir dönemde birden fazla hasat alınıyor. Hasadın ardından bitki kalıntılarının ekonomik olacağı düşüncesiyle yakılarak ortadan kaldırılıp, tarlayı ikinci ürüne yetiştirme çabası oldukça yanlış bir yöntem. Anız yakımı ile toprağın verimi organik üst tabakasını kaybetmek suretiyle düşer. Yaban hayatı açısından da bu işlemin ciddi etkileri vardır, organik maddeler ve canlılar yandığı için verimli topraklarımızı fakirleştirir. Ve insanların beslenme ihtiyaçlarının karşılanması noktasında sürdürülebilir tarımı adeta baltalar.”
Mehmet Akın Doğan, anız yangınlarının havayı kirlettiğini, atmosfere salınan karbondioksit gazı ile iklim değişikliğine yol açtığına da dikkat çekerek, "İnsan sağlığı açısından da tehlike oluşturan bu yangınlar tamamen bitinceye kadar, farkındalık oluşturmaya, yazılı ve görsel iletişim araçları, sosyal medya hesapları ve duyurularla çiftçilerimizi anız yakmamaları konusunda uyarmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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