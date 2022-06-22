Adana’da acı severlere yeni lezzet: "Biber içli kebap" Adanalı kebapçının acı severler için yaptığı kebap tam not aldı Yaşar Aydın: "Adana menüsüne bir lezzet daha kattık"

Adanalı kebapçı acı severler için biber içli kebap yapmaya başladı. Kırmızı biberin içerisine kıyma konularak yapılan kebap acı severlerden tam not aldı.

Merkez Yüreğir ilçesinde işletmesi bulunan Yaşar Aydın, acı severler için yeni bir kebap yapmak istedi. Müşterilerinden gelen talepleri değerlendiren Aydın, son olarak kırmızı biberin içine Adana Kebap kıyması koyarak pişirmeyi düşündü.

İlk olarak biberin içerisindeki çekirdekleri temizleyen Aydın, daha sonra biberin içerisine Adana Kebap kıyması doldurdu. Son olarak da yuvarlak şekilde biberi kesen Aydın, şişe takarak mangalda pişirdi.

Biber içli kebap, pişirildikten sonra lavaşın üzerine konarak, yanında közlenmiş biber ve domates, çeşitli salatalar ve ayran ya da şalgamla servis ediliyor.



“Müşteriler çok beğendi”

İhlas Haber Ajansı’na konuşan Yaşar Aydın, kebabı acı severlerin çok sevdiğini söyledi. Aydın, “Bizim Adana’da kebabın yanında mutlaka acı biber yeniyor. Bazı müşterilerimiz acı biber karışımı kebap yemek istiyordu biz de bu yola başvurduk. Biberin içerisine Adana Kebabı koyup böyle sunmak istedik. Müşteriler yedi ve çok beğendi” diye konuştu.

Biber içli kebabı sosyal medya hesaplarında paylaştıktan sonra talebin çok olduğunu anlatan Yaşar Aydın, “Yeni başlamamıza rağmen talep var. Acı hastası müşterilerim özellikle gelip bu kebaptan istediler. Bu biber içli kebap çok talep görüyor ve görecek. Adana menüsüne bir lezzet daha kattık. Ne mutlu bize” ifadelerini kullandı.

Müşterilerden Erkan Şenel, acıyı çok sevdiği için biber içli kebabı denediğini belirterek, “Acıyı çok seviyorum. Ondan dolayı ustamız bu lezzeti tavsiye etti. Herkese biz de tavsiye ederiz mükemmel bir acısı var” dedi.

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