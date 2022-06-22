Kılıçdaroğlu'na "kirpi oklu" tablo

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, gençlerle ziyaret ettiği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na kirpi okuyla yapılan tablo hediye etti.

Başkan Erdem, CHP Ceyhan İlçe Başkanı Fikret Cirit ile birlikte, önümüzdeki seçimlerde ilk defa oy kullanacak gençlerle Ankara çıkarması yaptı.

Ceyhanlı gençler, Türk siyasetinin kalbinin attığı Ankara’da, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni gezme fırsatı yakaladı, CHP’nin grup toplantısına katıldı.

Başkan Erdem, gençlerle birlikte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu da meclis makamında ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu’na, genç rölyef sanatçısı Armağan Atadağ'ın kirpi oku ile işlediği tabloyu hediye eden Başkan Erdem, Türkiye’nin çağdaş, güvenli ve aydınlık yarınlara gençler sayesinde erişeceğini söyledi.

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