Termosifondan 3 kilo metamfetamin çıktı

Anıl ATAR/ ADANA, (DHA)ADANA'da, polisin takibiyle durdurulan mobilya ve beyaz eşya yüklü kamyonette, termosifona gizlenen 3 kilo metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan kamyonet sürücüsü B.D. (25) tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yüklü miktarda uyuşturucu madde taşındığı bilgisiyle harekete geçti. Ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda takibe aldığı, mobilya ve beyaz eşya yüklü kamyoneti durdurdu. B.D.'nin kullandığı araç, narkotik köpek 'Tinga' ile arandı. `Tinga'nın kamyonetin kasasına tepki vermesiyle yapılan detaylı aramada, termosifon içine gizlenen 3 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan B.D., emniyetteki sorgusunda, ev eşyası taşıdığını bildiğini, uyuşturucu maddeden haberinin olmadığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.D., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2022-06-23 10:01:55
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