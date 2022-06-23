Eski sevgilisinin yüzünü usturayla kesen sanığa 'indirimsiz' 6 yıl hapis



ADANA, (DHA)-ADANA'nın Çukurova ilçesinde barışma teklifini reddeden eski sevgilisi A.O.'nun (33) yüzünü ustura ile kesen Sefer Bilal'e (31) 'kasten yaralama' suçundan 6 yıl hapis cezası verildi. Tutuklu sanık Bilal'in cezasında 'haksız tahrik' ya da 'iyi hal indirimi' de uygulanmadı.

Çukurova ilçesi, Mahfesığmaz Mahallesi'nde A.O., 2017'de bir arkadaşı aracılığıyla Sefer Bilal ile tanışıp sevgili oldu. Sefer Bilal, iddiaya göre ilişkinin başında A.O.'ya hem psikolojik hem de fiziksel şiddet uyguladı. Bu duruma dayanamayan A.O., 5 ay sonra ilişkisini bitirdi ancak Sefer Bilal peşini bırakmadı. Sırtına ve koluna kadının adını yazdırıp, barışmak isteyen Sefer Bilal'nin tekliflerini A.O. kabul etmedi. Barışma isteği bir kez daha reddedilen Sefer Bilal, bu kez A.O.'nun otomobiline kurşun yağdırdı. A.O. saldırıdan yara almadan kurtuldu.

YÜZÜNE 22 DİKİŞ ATILDI

2018 yılında da A.O. taksiye bindiği sırada Sefer Bilal'nin silahlı saldırısına uğradı. Bacağına 4 kurşun isabet A.O. hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan Sefer Bilal de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 'Kasten yaralama' suçlamasıyla yargılanan Sefer Bilal, 4 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildi. Tahliye edildikten sonra sözlü tacizlerini sürdüren Sefer Bilal, son olarak geçen yıl 28 Kasım'da takip ettiği A.O.'nun bir restorana girdiğini gördü. Sefer Bilal, bir kez daha barışma teklifini kabul etmeyen kadına saldırıp, yüzünü ustura ile kesti. Saldırgan kaçarken, A.O.'nun yüzüne 22 dikiş atıldı.

Gözaltına alınan Sefer Bilal, ifadesinin ardından çıkartıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Sefer Bilal'nin sorgusunda, "Pişmanım, üzerime atılan suçlamayı kabul etmiyorum" dediği belirtildi. Bu arada Sefer Bilal'nin, yakaladıktan sonra sosyal medya hesabından 'Herkese elveda yakalandım' paylaşımı yaptığı görüldü.

İNDİRİMSİZ 6 YIL HAPİS CEZASI

Sefer Bilal hakkında Adana 29'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Bilal, davanın karar duruşmasında, suçlamaları kabul etmeyerek tahliyesini talep etti. Tutuklu sanık Sefer Bilal, "Mahkemece lehime olan hükümlerin değerlendirilmesini talep ediyorum. Hakkımda tahliye kararı verilmesini talep ediyorum. Vereceğiniz karara saygı duyuyorum" dedi. Mahkeme heyeti de Sefer Bilal'ı, 'haksız tahrik' ve 'iyi hal indirimi' uygulanmaksızın 6 yıl hapis cezasına çarptırdı. Tahliye talebi ise reddedildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Akif ÖZDEMİR

2022-06-23 12:04:40



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