Adana'da gecekonduların yüzde 90´ı yıkıldı



Nuri PİR/ ADANA, (DHA)ADANA´da, göl manzaralı 170 gecekondunun yıkımı tamamlandı. Kalan 17 evin yıkımının ise eylüle kadar tamamlanacağı öğrenildi.

Kente göçenlerin 1980´li yıllarda gecekondular inşa ettiği, ismini manzarasından alan Göl Mahallesi´nde Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yapılacak 333 konutun yer alacağı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) projesi kapsamında, 2017´den bu yana 170 gecekondu yıkıldı. Yıkım işlemleri sırasında zabıta ve çevik kuvvet polisi, bölgede her gün nöbet tuttu. Evlerini terk etmek istemeyen ailelerin zaman zaman neden olduğu gerginlikler de polisin müdahalesiyle son buldu. Yıkım çalışmalarının yüzde 90´ının tamamlandığı mahallede kalan son 17 evin yıkım çalışması da devam ediyor. Çalışmaların eylül ayına kadar son bulacağı öğrenildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR-Yusuf Mustafa KANTARLI

2022-06-23 13:08:40



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