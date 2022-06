77 yıldır kimliksiz

Yusuf KANTARLI-Nuri PİR/ADANA,(DHA)ADANA'nın Yüreğir ilçesinde nüfus cüzdanı olmayan ve çevresindekilerin 'Fatma nine' (77) dediği kadın, doğduğu 1945 yılından bu yana kimliksiz yaşıyor. Kimliği olmadığı için hastanede de tedavi olamayan diyabet hastası kadın, "Hastalığım yüzünden ayaklarımda yaralar çıktı. Komşular bana ilaç getiriyor. Geceleri ağrıdan uyuyamıyorum. Hastaneye gittiğimde benden kimlik istiyorlar. Cumhurbaşkanı'mızdan yardım istiyorum" dedi.

Şanlıurfa'da 1945 yılında dünyaya gelen Fatma, annesi Elif ve babası Hasan'ın nüfus cüzdanı olmadığı için kimlik alamadı. 1975 yılında aynı mahallede kendisi gibi nüfus cüzdanı olmayan Ekrem ismindeki komşusu ile dini nikahla birlikte yaşamaya başlayan Fatma, çocukları olmayınca, kocasıyla iş bulmak için Adana'ya taşındı.

KİMLİK BAŞVURU YAPTIKTAN SONRA ÖLDÜ

İnşaatlarda çalışan Fatma'nın eşi Ekrem ne oy kullandı ne de askere gitti. Hastalandıklarında komşularının ilaç getirdiği çifte, hiçbir zaman kimlik kontrolü de yapılmadı. Hiçbir kayıtları olmadan yıllarca kimliksiz yaşayan çifte, komşuları yardım etti. Komşularının ısrarıyla 2019 yılında kimlik başvurusu yapan Ekrem, eşi Fatma'ya ise "Ben kimliğimi çıkartayım. Daha sonra senin kimliğini çıkartalım" dedi.

Kimlik başvurusundan kısa bir süre sonra Ekrem hayatını kaybetti. Ekrem'in cenazesi, kimliksiz olduğu için de bir süre ailesine teslim edilmedi. Daha sonra kimlik başvurusu ortaya çıkınca Ekrem'in cenazesi, Mutlu Mezarlığı'na yakınlarınca defnedildi.

'GECELERİ AĞRIDAN UYUYAMIYORUM'

Eşi ölünce ortada kalan kadına ise mahalle halkı yardım etmeye başladı. Yüreğir ilçesi, Çamlıbel Mahallesi'ndeki kayınbiraderinin evinde kalan 'Fatma nine', diyabet hastası olunca hayatı daha da zor hale geldi. Komşularının ilaç aldığı kadın, hastaneye gidip tedavi olabilmek için yetkilerden kimlik çıkartılmasını istedi.

Kimliği olmadığı için hastaneye gidemediğini söyleyen 'Fatma nine', "Benim hiç kimliğim olmadı. Hastalığım yüzünden ayaklarımda yaralar çıktı. Komşular bana ilaç getiriyor. Geceleri ağrıdan uyuyamıyorum. Hastaneye gittiğimde benden kimlik istiyorlar. Benim annem ile babamın da kimliği yoktu. Cumhurbaşkanı'mızdan yardım istiyorum" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI

2022-06-23 16:23:07



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.